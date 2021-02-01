ماجد الكدواني: أي عمل يتعرض عليا برفضه في الأول

قال النجم ماجد الكدوانى، أن أى عمل يتعرض عليه يرفضه فى الأول وبعد ذلك يوافق على العمل متابعا : «لازم أعتذر الأول أنا موسوس وأى حاجة متعجبنش وأخاف منها أعتذر ومعظم أفلامى اعتذرت عنها».

وأضاف «الكدواني»، خلال استضافته بالجزء الثاني من برنامج «سهرانين»، المذاع على شاشة قناة «ON»، ويقدمه الفنان أمير كرارة، «برج القوس معاه شهادة معاملة أطفال وكان الجناينى زكى وقدر يقنعنى بالدور حبيته جدا وكوميديا الموقف من أغلى الكوميديا"، ثم قدم المطرب أبو أغنية مسافر وشاركه فى الغناء ماجد الكدوانى.

من جانبه قال المخرج أحمد الجندى، خلال لقاءه بالبرنامج، إن تحضيره لفيلم «وقفة رجالة» استغرق سنة، والتصوير تم في 6 شهور، متابعا، «الناس خايفة من دخول السينما بسبب كورونا بس الفيلم شجعهم بسبب تجميعة الفنانين وده أثر فيهم، وكنت خايف من سيد رجب جدا ومش عارف أقوله أن في طرحه هتتلبس في التصوير فوقفت وقولت بصوت عالى للمساعدين فين الطرحة اللى هيلبسها أستاذ سيد وكان من أجمل المشاهد».

وتدور أحداث الفيلم في إطار «لايت» حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعاني كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.

والعمل من بطولة كلا من سيد رجب، وبيومي فؤاد، وماجد الكدواني، حيث حققوا كوميديا خاصة، بالتعاون مع شريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل التي تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر، وصفاء الطوخي، وإيمان السيد، والعمل من إنتاج شركات سينرجي فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشري ماجيك بينز.