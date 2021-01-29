سعر الدولار اليوم الجمعة 29 -1-2021 مقابل الجنيه المصري

يهتم المواطنون بمتابعة أسعار الدولار بشكل دوري، لتأثيرها على أسعار السلع، وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها سعر الدولار في مجموعة من البنوك الحكومية والخاصة مثل بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي، وذلك وفق آخر تعاملات قبل اليوم الجمعة الموافق 29 يناير الحالي، وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

سعر الجنيه الإسترليني

وسجّل سعر الجنيه الإسترليني وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة، الموافق 29 يناير، في البنك التجاري الدولي سجل الجنيه الاسترليني 21.41 جنيه للشراء، و21.71 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، نحو 21.39 جنيه للشراء و21.68 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، 21.47 جنيه للشراء، و21.71 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجل 21.39 جنيه للشراء، و21.68 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

كما سجّل الدرهم الإماراتي وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 29 يناير الجاري، في بنك قناة السويس، سجل نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، ، وفي بنك مصر، سجّل نحو 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

سعر اليورو

وبلغ سعر اليورو وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 29 يناير الحالي، نحو 18.99 جنيها للشراء، و19.20 جنيه للبيع في بنك قناة السويس، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 18.88 جنيه للشراء، و19.17 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، سجل 18.95 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 18.88 جنيه للشراء، و19.17 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

وجاء سعر الريال السعودي وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 29 يناير، بـ4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، وفي البنك التجاري الدولي، سجل 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، نحو 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، نحو 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك قناة السويس، نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.