عمرو موسى ينهي فترة عزل «كورونا» وزوجته تستكمل العلاج بالمنزل

أكد الدكتور أحمد كامل، المستشار الإعلامي للسيد عمرو موسي الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأسبق، أن «موسي» أنهى فترة العزل المنزلي، وبدأ تدريجيًا في ممارسة حياته الطبيعية، وذلك بعد فترة قضاها مع فيروس كورونا بدأت بإيجابية المسحة في 31 ديسمبر الماضي، حيث قضى أيامًا بأحد مستشفيات العزل الخاصة، ثم قرر الأطباء استكمال علاجه في المنزل خلال فترة النقاهة.

وقال «كامل»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن عمرو موسي بدأ تدريجيًا في ممارسة أنشطة حياته الطبيعية، ومتابعة كل الأخبار والتطورات، كما يقوم بالخروج من منزله لممارسة رياضة المشي، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية في ظل الموجة الثانية للفيروس.

وحول الوضع الصحي لقرينة وزير الخارجية الأسبق، أوضح المستشار الإعلامي، أنها ما زالت في العزل المنزلي وهناك تحسن في حالتها الصحية، مضيفًا: «الوضع الصحي لقرينة وزير الخارجية الأسبق مازال في طور النقاهة، وهي الآن بالمنزل تستكمل العلاج وتتماثل الشفاء».

الوضع الصحي لزوجة عمرو موسي

ووجه مكتب عمرو موسى عبر «الوطن» التحية لكل متابعيه وأصدقائه، وكل من بادر بالاتصال وإرسال الرسائل والتعليق وإبداء الاهتمام، مطالبًا منهم الدعاء له بأن يتجاوز الأزمة الصحية بسلام.

وأصيب عمرو موسى بفيروس كورونا، بعد ظهور إيجابية المسحة التي أجراها يوم 31 ديسمبر الماضي، وجرى العزل في بداية الأمر بالمنزل، ونُقل للمستشفى بناء طلب الأطباء.

فيروس كورونا

وأجرى وزير الخارجية الأسبق، خلال وجوده بالمستشفى الخاص، أشعة مقطعية، لتحديد تطورات الفيروس، حيث اطمأن الأطباء على تحسن الحالة الصحية للوزير الأسبق، وجرت الموافقة على خروجه من المستشفى وإستكمال العلاج بالمنزل.

وأعلن عمرو موسى، إصابته وزوجته بفيروس كورونا بعد ظهور الأعراض عليها، وقال في مقال نشرته صحيفة الشرق الأوسط اللندنية: «قبل نحو 10 أيام، داهمتني الأعراض المعروفة للفيروس القاسي، وثبتت إيجابية المسحة، وبدأت العلاج في المنزل، قبل أن تظهر الأعراض نفسها على زوجتي، ها أنا ذا أمتثل، والتقارير تفيد باستقرار الحالة وبعض التحسن».