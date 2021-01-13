ثالث يوم في المنزل.. عمرو موسى بلا أعراض كورونا

كشف الدكتور أحمد كامل، المستشار الإعلامي للسيد عمرو موسي الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأسبق، عن تطورات الحالة الصحية للسيد عمرو موسي بعد خروجه من المستشفى ووجوده بالمنزل في فترة نقاهة.

وقال كامل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ «عمرو موسي يقضي ثالث يوم في منزله منذ خروجه من مستشفى العزل، والحمد لله لا يوجد أي أعراض كورونا، فهو يتمتع بصحة جيدة ويتناول أدوية مقوية للمناعة».

وعن الوضع الصحي لقرينته، قال المستشار الإعلامي إنّها ما زالت موجودة في مستفشى العزل، تتلقى العلاج وننتظر موقف الأطباء لتحديد الموقف من خروجها من المستشفى.

وأصيب عمرو موسى بفيروس كورونا، بعد ظهور إيجابية المسحة التي أجراها يوم 31 ديسمبر، وجرى العزل في بداية الأمر بالمنزل، ونقل للمستشفى بناء طلب الأطباء.

رسالة عمرو موسى

وأجرى السيد عمرو موسي خلال وجوده بالمستشفى، أشعة مقطعية، واطمأن الأطباء على تحسن الحالة الصحية للوزير الأسبق، وجرت الموافقة على خروجه من المستشفى قبل 3 أيام.

ووجّه وزير الخارجية الأسبق، الشكر لكل أصدقائه، عبر جريدة «الوطن»، وكل من بادر بالاتصال وإرسال الرسائل والتعليق وإبداء الاهتمام، مطالبا منهم الدعاء له بأن يتجاوز الأزمة الصحية بسلام.

الوضع الصحي لزوجة عمرو موسي

وعن الحالة الصحية لقرينته، قال الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، لـ«الوطن»، إنّ زوجته ترقد في مستشفى العزل التي تلقى بها العلاج، حيث يتابعها الأطباء وتتلقى العلاج وحالتها تتحسن.

وأعلن السيد عمرو موسى، إصابته وزوجته بفيروس كورونا بعد ظهور الأعراض عليها، وقال في مقال نشرته صحيفة الشرق الأوسط اللندنية: «قبل نحو 10 أيام، داهمتني الأعراض المعروفة للفيروس القاسي، وثبتت إيجابية المسحة، وبدأت العلاج في المنزل، قبل أن تظهر الأعراض نفسها على زوجتي، ها أنا ذا أمتثل، والتقارير تفيد باستقرار الحالة وبعض التحسن».