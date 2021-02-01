ارتفاع طفيف في أسعار الخضروات والفاكهة بالإسماعيلية

شهدت أسواق محافظة الإسماعيلية ارتفاعا طفيفا في أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنينمقارنة باليومين الماضيين.

واستقرت أسعار الفاكهة دون ارتفاع بينما شهدت الطماطم والبطاطس والباذنجان وبعض الخضروات ارتفاعا طفيفا في سعر الكيلو.

وسجل كيلو الطماطم في الأسواق ما بين 3 جنيهات و3 جنيهات ونصف الجنيه، فضلا عن بيع 4 كيلو مقابل 10 جنيهات للدرجة الثانية بينما ارتفع سعر كيلو البطاطس إلى جنيهان ونصف بدلا من جنيه ونصف في أسواق التجزئة.

كانت أسواق محافظة الإسماعيلية شهدت ارتفاعا ملحوظا في أسعار الباذنجان على مدار الأسبوع الماضي، وسجل الكيلو في الأسواق ما بين جنيه و75 قرش وجنيهان للكيلو، بينما وصل إلى 3 جنيهات في أسواق التجزئة في ارتفاع ملحوظ عن بداية يناير.

وشهدت محافظة الإسماعيلية، استقرارًا في أسعار الخضراوات بالأسواق خلال الأيام الماضية مع عزوف ملحوظ من المواطنين علي التردد علي الأسواق.

وتراوح سعر البصل من 3 إلى 4.5 جنيه للكيلو، وسجل كيلو الكوسة بين 3 و5 جنيهات، فيما انخفضت أسعار الفاصوليا أيضًا ووصلت إلى 4 جنيهات للكيلو، وظل الثوم بسعره الثابت 18 جنيهًا للكيلو.

وسجل الفلفل الأخضر انخفاضًا ملحوظًا أيضًا ووصل إلى جنيهين للكيلو فيما تراوح سعر الباذنجان بين جنيه و3 جنيهات للكيلو في ارتفاع طفيف للسعر، فيما سجل البنجر 5 و6 جنيهات للكيلو.

وشهد سوق الفاكهة بالإسماعيلية استقرارًا للأسعار، منذ يومين، حيث سجل البرتقال 5 جنيهات لـ«أبوصرة» و4 جنيهات للبرتقال البلدي، واستقر السكري عند 3 جنيهات للكيلو، فيما تراوح سعر كيلو الموز بين 8 و10 جنيهات للكيلو.

وسجل سعر العنب 11 جنيهًا للكيلو وتراوح اليوسفي ما بين 2.5 و5 جنيهات للكيلو، فيما سجل التفاح المصري 18 جنيهًا للكيلو ووصل التفاح الإيطالي إلى 25 جنيهًا للكيلو.