الحماية المدنية: «حريق مصنع الكاوتش» وراء تحويلات الطريق الدائري

قال اللواء ممدوح عبدالقادر، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة سابقا، إنّ قوات الحماية المدنية في الجيزة انتهت من عمليات إطفاء حريق مصنع ومخزن أحذية بفيصل وسيطرت على الحريق، وبدأت عمليات التبريد وتأمين مكان البلاغ، كل لا يشتغل مرة أخرى، موضحا أنّ الشواهد الأولية تؤكد أنّ المصنع لم يلتزم اشتراطات الوقاية من أخطار الحريق، أو سلالم لخروج الموجودين في العقار.

اشتراطات يجب أن تتوافر في الأبراج السكنية

وأضاف عبدالقادر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية جمال الدين، في برنامج «8 الصبح»، المذاع على فضائية Dmc، أنّ سبب استمرار حريق مخزن ومصنع للكاوتش، أنّ المكان به مواد سريعة الاشتعال وقابلة للانفجار، لأنها تكون مخروط غازي مع أي حرارة، وقد تؤدي إلى الانفجار، لافتا إلى أنّ هناك اشتراطات يجب أن تتوافر في الأبراج السكنية للسلامة العامة، وهو أن يكون هناك سلم رئيسي وآخر للطوارئ ولكل منهم مواصفات، ويكون هناك وسائل إطفاء تلقائية «خزان مياه»، ومسالك لهروب السكان إلى خارج المبني.

أقصر طريق للإبلاغ عن الحرائق الاتصال برقم 180

وأوضح أنّ الشرطة، وقوات الحماية المدنية، وإدارات المرور والنجدة، تتعامل كفريق عمل واحد، وحال حدوث أي حريق، على المواطنين الاتصال بأي جهة منها، لكن الطريق الأقصر هو الاتصال بالرقم 180 والتقدم بالبلاغ.

شروط شراء شقة سكنية

وتابع أنّه حال شراء شقة سكنية يجب التوجه إلى الحي في البداية للتأكد أنّ العمارة ليست مخالفة ولها سند قانوني، وأنّه لا توجد أي مصانع أو مخازن في نفس العمارة، لأنه ممنوع قانونا وجودها في عمارة بها سكان، مضيفا: «لو مثلا حد راح يسكن في العمارة وكان فيها جراج، وبعدين صاحب العمارة حوّل نشاط الجراج لأي نشاط تاني، لازم إخطار الجهات المسؤولة».

قد يكون المبني آيلا للسقوط

وأشار إلى أنّ التحويلات المرورية على الطريق الدائري بسبب حريق مصنع ومخزن أحذية بفيصل، ستظل مغلقة حتى تهدأ النيران تماما، وتقرر اللجنة الهندسية المُشكلة بمعرفة محافظ الجيزة، أنّ المبنى يمكن أن يتعامل مع الأشياء الموجودة به، ومن الوارد أن يكون المبني آيلا للسقوط، لذلك نعمل حاليا على أنّ الخسائر لا تمتد إلى الأماكن الأخرى عن طريق إخلاء العمارات المجاورة.