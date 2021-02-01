عاجل.. «الصحة» تعلن تغيير بروتوكول علاج مصابي كورونا قريبا

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، إنّ البروتوكول العلاجي لمصابي فيروس كورونا جرى تحديثه حتي وصل إلى النسخة الرابعة.

وأضاف حسني، في الوبينار الأول المشترك بين اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، واللجنة القومية للأمراض غير السارية (NCDs)، تحت عنوان «الأمراض المزمنة في زمن كورونا»، أنّ التغير يأتي بسبب حدوث بعض التغيرات والوصول لأفضل بروتوكول علاجي للمصاب بالفيروس، موضحا أنّ البروتوكول الذي وضعته مصر من أفضل البروتوكولات على مستوى العالم، وساهم كثيرا في ارتفاع معدل الشفاء من الفيروس.

من جانبه، قال الدكتور هشام حفناوي، مدير معهد السكر، إنّه منذ تكوين اللجنة القومية للأمراض غير المزمنة بقرار من وزيرة الصحة، عقدت العديد من الاجتماعات وجرى وضع بروتكول علاجي لأصحاب الأمراض المزمنة، خاصة مع انتشار جائحة فيروس كورونا، لأنهم أكثر الفئات عرضة للإصابة بالفيروس.

وتابع: «كنا رقم 8 على مستوى العالم بمرض السكري في 2017، وبقينا رقم 9 في 2019، وقريب هنبقى رقم 6»، موضحا أنّنا نستهدف ضبط السكر لدى المواطنين على مدار 24 ساعة، ومريض السكر أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، لأنه يجد فيه تربة خصبة للمعيشة فيه.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.