طلاب «طب الأزهر» يواصلون أداء الامتحانات بإجراءات احترازية مشددة

واصل طلاب الفرقة السادسة بكليات طب جامعة الأزهر الشريف على مستوى الجمهورية أداء امتحاناتهم وسط تطبيق مشدد للإجراءات الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت جامعة الأزهر، في بيان لها، إن الامتحانات تُجرى في إطار حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً، برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، على متابعة سير لجان الامتحانات النهائية للفرقة السادسة بقطاع كليات الطب بنين وبنات جامعة الأزهر بالقاهرة.

وتفقد الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، لجان امتحانات مادة النساء والتوليد بكليتي طب بنين وبنات الأزهر بالقاهرة، حيث اطمأن على سير العمل بلجان الامتحان، وتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا؛ حرصًا على صحة جميع الطلاب والطالبات، والقائمين على العملية التعليمية. وتحدث رئيس الجامعة مع الطلاب والطالبات، ودعا لهم بحياة عملية مليئة بالتوفيق والنجاح والتميز.

وأكد «الشربيني» أن خريجي طب الأزهر من النماذج المضيئة في المجتمع، لافتًا إلى أن كليتي الطب بنين وبنات بالقاهرة كانتا في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم.

كما عقد نائب رئيس الجامعة خلال جولته التفقدية لقاءات مع الدكتور خيري عبدالحميد، وكيل كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة هناء أبو رية، أستاذ ورئيس قسم التوليد وأمراض النساء بكلية طب بنات الأزهر بالقاهرة، والأستاذ معتز الروبي، مدير عام كلية طب البنات بالقاهرة، لبحث أي أزمات تواجه الطلاب خلال اداء الأمتحانات.

جامعة الأزهر

في سياق متصل، أشاد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، بالجهود التي تبذلها لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، مؤكداً أن ما قامت وتقوم به اللجنة يعكس مدى النشاط الكبير الذي تقوم عليه، لافتًا إلى أن النشاطات شملت؛ تنظيم عديد من المؤتمرات المحلية والدولية حول التنمية المستدامة، وتحقيق رؤية مصر 2030، إضافة إلى قيامها بمبادرات توعوية في ظل جائحة فيروس كورونا، كما شملت تنظيم عديد من القوافل الطبية والإغاثية في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح رئيس الجامعة، في بيان له، أن هذه القوافل جابت الأماكن الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن هذه القوافل وصلت إلى محافظات شمال سيناء، والوادي الجديد، وسوهاج، ومعظم محافظات الصعيد.

وأوضح رئيس الجامعة، أن جهود اللجنة لم تقف عند حد القوافل الطبية والإغاثية فقط، بل قامت بالانفتاح والتعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية؛ من خلال عقد بروتوكولات التعاون مع وزارات التضامن الاجتماعي، والإنتاج الحربي، والشباب والرياضة، وغيرها من باقي الوزارات.