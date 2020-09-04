نادي أسوان يهنئ الجامعة لفوزها بالمركز الأول في مصر بتصنيف التايمز

وجه الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، اليوم، شكره وتقديره لمجلس إدارة نادى أسوان الرياضي، برئاسة اللواء أحمد سليمان، لتقدم النادي بالتهنئة لرئيس الجامعة والعاملين بها، بمناسبة تحقيق الجامعة المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية، ضمن تصنيف التايمز العالمي، للجامعات الأكبر والأكثر تنوعا.

وقال غلاب، إن جامعة أسوان هي الشريك العلمي والثقافي والاجتماعي والبحثي لكل المؤسسات في محافظة أسوان، وتعمل دائما على مد أواصر التعاون المثمر والبناء، الذي يعود بالنفع على المواطن الأسواني.

وأشار إلى مدى التعاون المتواصل مع نادي أسوان والجامعة، التي شهدت مؤخرا طفرة إنشائية في الملاعب الرياضية، منها إنشاء استاد الجامعة بالحرم الجامعي بصحاري، وعدة ملاعب متنوعة لكره اليد والكره الطائرة والسلة، وجار حاليا إنشاء حمام سباحة، لتدريب طلاب كلية التربية الرياضية.