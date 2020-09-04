رئيس التحرير

محمود مسلم

نادي أسوان يهنئ الجامعة لفوزها بالمركز الأول في مصر بتصنيف التايمز

كتب:

عبد الله مشالي
06:38 م | الجمعة 04 سبتمبر 2020
نادي أسوان يهنيء جامعة أسوان بفوزها بالمركز الأول على جامعات مصر في تصنيف التايمز

نادي أسوان يهنيء جامعة أسوان بفوزها بالمركز الأول على جامعات مصر في تصنيف التايمز

وجه الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، اليوم، شكره وتقديره لمجلس إدارة نادى أسوان الرياضي، برئاسة اللواء أحمد سليمان، لتقدم النادي بالتهنئة لرئيس الجامعة والعاملين بها، بمناسبة تحقيق الجامعة المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية، ضمن تصنيف التايمز العالمي، للجامعات الأكبر والأكثر تنوعا.

وقال غلاب، إن جامعة أسوان هي الشريك العلمي والثقافي والاجتماعي والبحثي لكل المؤسسات في محافظة أسوان، وتعمل دائما على مد أواصر التعاون المثمر والبناء، الذي يعود بالنفع على المواطن الأسواني.

وأشار إلى مدى التعاون المتواصل مع نادي أسوان والجامعة، التي شهدت مؤخرا طفرة إنشائية في الملاعب الرياضية، منها إنشاء استاد الجامعة بالحرم الجامعي بصحاري، وعدة ملاعب متنوعة لكره اليد والكره الطائرة والسلة، وجار حاليا إنشاء حمام سباحة، لتدريب طلاب كلية التربية الرياضية.

اقرأ المزيد:

مجلس جامعة أسوان يعتمد لوائح كليتي السياحة والفنادق وطب الأسنان

مذكرة تعاون مشترك بين جامعة أسوان ومركز التميز للمياه

رئيس جامعة أسوان يدلي بصوته في انتخابات "الشيوخ"

رئيس جامعة أسوان يوجه بتطبيق الإجراءات الاحترازية في اختبارات القدرات

جامعة أسوان تنعى الصحفي أحمد الزيات

رئيس جامعة أسوان يتفقد مستشفى اليوم الواحد تمهيدا لافتتاحه

رئيس جامعة أسوان يوجه بزيادة براءات الاختراع

"رئيس جامعة أسوان": وزعنا منتجات الجامعة على المواطنين في أوقات الحظر

جامعة أسوان تواصل استقبال المصريين العائدين من السودان

رئيس جامعة أسوان يوجه بارتداء كمامة عند دخول المستشفى الجامعي