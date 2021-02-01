الصحة: 75% من مرضى السكر يفقدون حياتهم بسبب المضاعفات و«القلب»

قال الدكتور هشام الحفناوي، رئيس اللجنة القومية لمكافحة الأمراض المزمنة بوزارة الصحة، إنّه جرى وضع بروتوكول علاج لأصحاب الأمراض المزمنة، ويتم طباعتها حاليا لتوزيعها على مستشفيات العزل لمصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأصاف الحفناوي، خلال فعاليات الوبينار الأول المشترك بين اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، واللجنة القومية للأمراض غير السارية (NCDs)، تحت عنوان «الأمراض المزمنة في زمن كورونا»: «منذ اليوم الأول للموجة الأولى لفيروس كورونا، وضعت وزارة الصحة بروتوكول علاج لمرضى السكري، المصابين بفيروس كورونا».

حفناوي: بروتوكول علاجي لأصحاب الأمراض المزمنة بالتزامن مع جائحة كورونا

وأكد حفناوي، أنّ 75% من مرضى السكري يتوفون بسبب أمراض القلب ومضاعفات السكر، مشيرا إلى أنّ حالات البتر والإصابة بالقدم السكري في العالم الناتجة عن مرض السكر، أكثر من البتر الناتج عن الحوادث.

وأضاف أنّه يمكن منع 70% من حالات البتر حال ضبط السكري، مشيرا إلى أنّ مصر في عام 2019، احتلت المرتبة التاسعة على العالم في نسب الإصابة بمرض السكري بنحو 8.9 مليون مصاب بالسكر، معظمهم لا يعرفون أنّهم مرضى سكر.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.