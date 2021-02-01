غدا.. انقطاع مياه الشرب عن المنصورة وبعض قراها 8 ساعات

أعلنت محافظة الدقهلية، عن قطع مياه الشرب غدا الثلاثاء لمدة 8 ساعات عن بعض المناطق بالمنصورة وعدد من الوحدات المحلية بمركز المنصورة لإجراء أعمال الصيانة للوحات الجهد المتوسط المغذية لرافع مياه سندوب بالمنصورة.

وبحسب بيان صحفي لمحافظة الدقهلية، اليوم، أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه سيتم غدا الثلاثاء الموافق 2 فبراير قطع المياه عن بعض المناطق بالمنصورة وعدد من الوحدات المحلية بمركز المنصورة لإجراء أعمال الصيانة للوحات الجهد المتوسط المغذية لرافع مياه سندوب بالمنصورة وذلك فى المدة من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 5 مساء.

وورد تقرير من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياة هى نطاق الوحدات المحلية لقرى: « نقيطة، وكوم الدربى، وبرق العز ، بمركز المنصورة ، ومنطقة مصانع سندوب، والمستشفى العسكرى، وقوات الأمن المركزى بسندوب، وكذا الوحدات العسكرية على طريق السنبلاوين حتى قرية البقلية و مطار شاوة ».

ووجه المحافظ لرؤساء مركز المنصورة وأحياء مدينة المنصورة للتنسيق مع مسئولي شركة مياه الشرب وقطاع الكهرباء بالدقهلية لسرعة العمل وانهاء الاعمال خلال الفترة الزمنية المحددة وعودة المياه مرة أخرى حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين، مشددا على أهمية إتباع الأصول الفنية الواجبة لأعمال الصيانة التي سيتم تنفيذها.

وأهابت المحافظة بالمواطنين قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع المياه والوحدات المحلية التابعة والمصالح والمستشفيات والمخابز، بنطاق هذه المناطق بضرورة العمل اتخاذ ما يلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع المعلن عنها.