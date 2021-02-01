تعرف على أعلى مدن الجمهورية حرارة اليوم.. تصل لـ27 درجة مئوية

نوهت الهيئة العامة لـ«الأرصاد الجوية»، إلى أنه من المتوقع أن يشهد الطقس من اليوم وحتى الأربعاء، ارتفاعا بدرجات الحرارة، ليسود طقس دافئ نهارًا، بارد ليلًا، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية.

وأعلنت الهيئة في بيانها درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين على مدن ومحافظات مصر، إذ يتوقع الخبراء أن يكون الطقس دافئا نهارا باردا ليلاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، أما على شمال وجنوب الصعيد فيكون دافئا نهارا، شديد البرودة ليلا.

فيما تشهد حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة، نشاطا على السواحل الشمالية.

ويرصد «الوطن»، في هذا الصدد أعلى المدن في درجات الحرارة اليوم، وفقًا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على النحو التالي:

الأرصاد تحدد المحافظات الأكثر حرارة الإثنين 1 فبراير

وتشير تنبؤات هيئة العامة للأرصاد الجوية إلى درجات الحرارة المتوقعة، حيث جاءت قائمة المدن الأعلى حرارة، كالتالي:

أبو سمبل

درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 10.

أسوان

درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 08.

إدفو

درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 08.

شرم الشيخ

درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

الغردقة

درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

القاهرة

درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

مرسى علم

درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 14.

السويس

درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 14.

شبين الكوم

درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 14.

الزقازيق

درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 14.

الأقصر

درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 9.

أسيوط

درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 07.

المنيا

درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 07.

بني سويف

درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 07.

شلاتين

درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.

نويبع

درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

الاسماعيلية

درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.

طنطا

درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.

مطروح

درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.

المنصورة

درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 13.

سقوط أمطار الأربعاء

وأوضحت الهيئة، أنه من المتوقع أن يشهد يوم الأربعاء المقبل أمطارا متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مع نشاط حركة الرياح أحيانا على السواحل الشمالية الغربية.