صحة القليوبية: تسجيل 58 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت محافظة القليوبية، اليوم الجمعة، 58 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة.

وبحسب بيان لمديرية الصحة، سجّل مدينة ومركز بنها أعلى بعد أن سجل اليوم 16 حالة إصابة جديدة، جاء بعده في الترتيب مركز طوخ والذي سجل 8 حالات، فيما سجّلت مدينة قها صفر إصابة بالفيروس، ليستقر عدد الإصابات على مستوى المحافظة منذ بدء الجائحة وحتى اليوم عند 12421 حالة.

واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية على الأرقام التالية: «مركز ومدينة الخانكة 9012 حالة إصابة، والعبور 188حالة، والقناطر الخيرية 778 حالة، وبنها 3882 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1254 حالة وغرب شبرا الخيمة 1318 حالة، وشبين القناطر 857 حالة، وطوخ 1592وقليوب 843 حالة، ومدينة قها 74 حالة، وكفر شكر 732 حالة إصابة».

صفر إصابات

ومن جانبه، كشف مصدر طبي بمستشفى بنها للأطفال التخصصي، أن المستشفى سجلت اليوم صفر بإصابات، موضحًا أن عدد الإصابات انخفضت تدريجيًا منذ الأسبوع الجاري.

وبحسب المصدر، حالة الطفلين المحجوزين بعزل المستشفى مستقرة ومطمئنة وقريبا سيتم تعافيهم من الفيروس، مشيرًا إلى أن أعمار الطفلين المحجوزين رضيع عمره 7 شهور وطفل عمرة 3 سنوات ونصف.

واستطرد أن هناك حالة لطفل يبلغ من العمر 5 سنوات ونصف معزول منزلياً ويتم المتابعة الدورية لحالات العزل المنزلي على مدار اليوم، لتوفير ما يحتاجونه من رعاية صحية حتى تمام الشفاء، كما يتم تقديم العلاج اللازم وفقا لبروتوكول وزارة الصحة.

وكانت استقبلت المستشفى 6 أطفال وجرى حجز طفل منهم وعزل الآخرين منزليًا، حيث خصصت مستشفى بنها للأطفال التخصصي، الدور الثاني كعزل للأطفال المصابين بفيروس كورونا، إذ يضم 12 سريرًا داخليًا بجانب 6 أسرة للعناية المركزة.