كفر شكر تبدأ تقييم التشغيل التجريبي للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين

عقد اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر، واللواء محمد عزي، والعميد ضياء طلعت الشريف، المشرفين علي منظومه الخدمات الحكومية بوزارة التخطيط، اجتماعا لمناقشة الملاحظات التي ظهرت أثناء فترة التشغيل التجريبي للمركز التكنولوجي في كفر شكر.

وقال رئيس المدينة، إن الاجتماع يستهدف تلافي كل المعوقات قبل التشعيل النهائي للمركز التكنولوجى بالمدينة، الذي يساهم بشكل كبير فى محاربة الفساد، من خلال فصل طالب الخدمة عن مقدمها، وأيضا انتظام وسرعة إنهاء إجراءات ومصالح وخدمات المواطنين في شتى المجالات.

في إطار التعاون المثمر بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظة القليوبية في مجال تطوير آداء خدمات المواطنين للحصول علي الخدمات الحكومية.

وفى السياق ذاته، قامت الأجهزة التنفيذية بمجلس المدينة، بمتابعة انضباط العمل في كل الإدارات الخدمية، حيث تم المرور على الوحدة المحلية بأسنيت والوحدة الصحية والجمعية الزراعية ومركز الشباب والوحدة البيطرية بقرية كفر علي شرف الدين.

وتم رصد بعض المخالفات أثناء المتابعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها واكد رئيس المدينه أن حملات المرور على كافة المصالح والإدارات الخدمية بالمركز والمدينة مستمرة لمتابعة مدى الالتزام بالقوانين وحسن استقبال ومعاملة المواطنين وإنهاء مصالحهم.

في وقت سابق، تفقد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال التشغيل للمركز التكنولوجي بمدينة كفر شكر حيث يعمل المركز التكنولوجى على تحويل جميع الخدمات مميكنة بديوان المجلس وفصل مقدم الخدمة عن طالبها من خلال تطبيق نظام الشباك الواحد طبقا لتوجيهات القيادة السياسية

وأكد الهجان، أنه تم ميكنة كل الخدمات المقدمة للمواطنين، بهدف تقليل الوقت والجهد اللازم، للحصول عليها لراحة وخدمة أهالينا المواطنين، كما أنه أيضا يرتبط المركز الأمامي للشباك، بالإدارات الخلفية بالكامل، وبالتطبيق الموجود على الموبايل، وذلك تسهيلا على المواطنين فى قضاء مصالحهم.