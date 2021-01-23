بدء أعمال القضاء على مشكلة غرق مساكن كفر شكر بالمياه

بدأت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة كفر شكر، في محافظة القليوبية، اليوم السبت، فى إجراءات القضاء على مشكلة غرق عدد من العمارات السكنية بالمياه، وهي المشكلة التي يعاني منها الأهالي منذ عدة سنوات، وتهدد بانهيار هذه العمارات.

وقال اللواء هشام رفعت، رئيس مدينة كفر شكر، إنه تم البدء في أعمال إصلاح مشكلة وجود مياه أسفل عدد من العمارات بشارع «طراد النيل» بالمدينة، منذ ما يقرب من 20 سنة، مشيراً إلى أنه تم إجراء أعمال الصيانة لشبكات الصرف الصحي ومياه الشرب للعمارات السكنية «عمارات الملفات»، كما جرى تغيير خطوط المياه وخطوط الصرف المتهالكة، بالإضافة إلى صب غرف الصرف، لمنع أي تسريب للمياه منها.

وأشار رئيس المدينة إلى أنه يجري أيضاً إنشاء خط صرف جديد، فضلاً عن العمل على تغيير أعمدة الصرف ومياه الشرب أسفل العمارات، وذلك حفاظاً على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، مؤكداً أن أجهزو المدينة تعمل بصفة مستمرة على صيانة وإصلاح كافة الخدمات والمرافق، في شتى المجالات لراحة وخدمة المواطنين، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات لهم وإشاعة الرضا بينهم.

وفي وقت سابق، تابع رئيس مركز ومدينة كفر شكر تنفيذ الخطة الاستثمارية الخاصة بهندسة ري كفر شكر، والتي تستهدف تغطية ترعة «كفر رجب»، داخل الكتلة السكانية بطول 300 متراً، بتكلفة مالية قدرها 3 ملايين جنيه، بحضور محمد غنيم، نائب رئيس مجلس المدينة لشئون القرى.

وأوضح رئيس المدينة أنه جرى شن حمله مكبرة لرفع الإشغالات في منطقة السوق العمومي بالمدينة، وعدم افتراش الباعة بالطريق العام، والتزامهم بالأماكن المخصصة لها، وكذلك رفع كافة المخلفات وتراكمات القمامة من السوق والمنطقة المحيطة، حفاظاً على البيئة والمنظر الجمالي والحضاري للمدينة.

وقال رئيس المدينة أن حملات متابعة الأسواق، التي تجري في كافة قرى الوحدات المحلية والمدينة، بمشاركة إدارات الإيرادات والنظافة والمتابعة والإشغالات، مستمرة بهدف إلزام جميع الباعة بالأماكن المخصصة لهم، وعدم الخروج عنها، لعدم التسبب في تعطيل حركة المرور، وتسهيلاً على حركة سير المواطنين.