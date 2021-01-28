اليوم.. بدء استقبال مرضى كورونا بمستشفى كفر شكر المركزي 

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، صباح اليوم، الخميس، عددا من المشروعات بمدينتي كفر شكر، وشبرا الخيمة. بدأها بمستشفى كفر شكر المركزى، لمتابعة الاستعدادات النهائية للتشغيل التجريبي واستقبال مرضى كورونا اليوم الخميس، بعد جهود كبيرة بذلت لتجهيز المستشفى بالأجهزة الطبية اللازمة، وإنهاء كافة المشكلات التي كانت تعوق التشغيل، ومن أهمها معالجة تسريب المياه والسقف وغرف الكهرباء، وتوفير حصة أكسجين دائمة للمستشفى .

وأكد محافظ القليوبية في بيان له اليوم، الخميس، على بداية التشغيل التجريبي اليوم لاستقبال مرضى ومصابي كورونا، وتخصيص غرف عزل لهم مشيراً إلى أن المستشفى ستكون مركزًا كبيرًا لتلقى لقاح كورونا لخدمة مرضى المحافظة والمحافظات المجاورة.

ووجه المحافظ بضرورة الاهتمام بالنظافة العامة للأرضيات والزجاج والأسطح، والتطهير والتعقيم المستمر وحسن معاملة واستقبال جموع المرضى، وتقديم كافة الخدمات والرعاية الصحية والطبية اللازمة لهم.

يذكر أن مستشفى كفر شكر المركزي، تعد من ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشروع القومي لإحلال وتجديد عدد 31 مستشفى على مستوى الجمهورية، ويوجد بمحافظة القليوبية خمسة مستشفيات من بينها مستشفى كفر شكر المركزي يتم العمل على إنشائها و إحلالها وتجديدها، ضمن المبادرة بتكلفة تصل إلى 1.091 مليار جنيه ، والتي تشمل مستشفيات قها المركزي والخانكة المركزي والقناطر الخيرية المركزي و طوخ المركزي.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال إنشاء محطة مرشحة بقرية المنشأة الكبرى بكفر شكر، بطاقة 45 ألف م3/يوم بتكلفة تصل إلى 220 مليون جنيه، والتي من المتوقع أن يتم الإنتهاء من كافة الأعمال الخاصة بالمحطة، ودخولها الخدمة منتصف العام الحالي، وذلك لخدمة نحو 225 ألف نسمة من أهالي مركز كفر شكر، وشدد المحافظ على أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء من مختلف الأعمال بالمحطة، ودخولها الخدمة في أقرب وقت.

ثم توجه المحافظ لحي شرق شبرا الخيمة لمتابعة أعمال إنشاء مشتل مقام على مساحة 1200م2 يحتوى على 2000 شجرة على ترعة الاسماعيلية بعد رفع أكثر من 1500 طن من القمامة ومخلفات المباني ويأتي ذلك بعد حملات مكبرة على مدار أربعة أيام متتالية لإزالة تراكمات القمامة، وذلك في إطار توجيهات المحافظ بتوفير جو صحي لمواطني المنطقة.

وجاءت الجولة بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ واللواء هشام رفعت رئيس مدينة كفر شكر واللواء مجدي العناني رئيس مدينة شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة والدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة والمهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي والمهندس خالد عبد العزيز رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.