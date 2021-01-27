«كفر شكر المركزي» يبدأ استقبال مصابي كورونا بعد 6 سنوات من التوقف

بعد 7 سنوات من الانتظار وتأخر المشروع، الذي تعاقب عليه 5 محافظين، تبدأ مستشفى كفر شكر المركزي الجديد بمحافظة القليوبية، استقبال مرضى فيروس كورونا المستجد، غدا الخميس، عقب تخصيص غرف عزل؛ إذ ستكون المستشفى مركزا كبيرا لتلقى لقاح الفيروس، وخدمة مرضى المحافظة والمحافظات المجاورة.

«الوطن» تستعرض بعد المعلومات عن المستشفى بعد تجهيزها، وانطلاق العمل بها:

المستشفى ضمن خطة الدولة لتطوير المستشفيات بالمحافظة، والتي تتضمن 18 مشروعا، 5 مستشفيات مركزية، منها كفر شكر، و12 وحدة صحية ومركز طبي، ومستشفى بنها التعليمي، بتكلفة حوالي 3 مليارات جنيه.

ويتميز المستشفى بوجود أكبر قسم للعلاج الطبيعي، يتفرد به، وبه أنواع علاج طبيعي مختلفة، منها «الجاكوزي»، المستخدم في علاج المرضى.

التشغيل التجريبي للمستشفى، بدء أمس الثلاثاء، بعد الانتهاء من المباني بنسبة 100%، وتجهيز 230 سريرا، و18 آخرين «عناية مركزة» لتستقبل مرضى كورونا، اعتبارا من غد الخميس.

يتميز المستشفى بوجود قسم للأشعة، مزود بجهاز للأشعة المقطعية، وآخر لـ«السينية»، وتضم مخازن وغرفة مولد الكهرباء الاحتياطي، والمعزل جيدا لمنع الضوضاء، بجانب مبنى الاستقبال، وغرف العمليات والغسيل الكلوي، ومبنى الطوارئ والعيادات الخارجية.

ويوجد بالمستشفى وحدة رعاية للأطفال، بعد الخروج من الحضانة، وقسم لجراحات المخ والأعصاب، وخدمة مناظير الجهاز الهضمي والعلاج الطبيعي بأحدث الأساليب والأجهزة الطبية.

ويضم المستشفى قسم حديث للأمراض الجلدية، يحتوي على جراحات الليزر والحقن، ووحدة متخصصة للرعاية المركزة للأطفال حديثي الولادة، بعد 28 يوما من الميلاد، وهو ثاني قسم على مستوى المحافظة، بعد حميات بنها، ووحدة المناظير الخاصة بالجهاز الهضمي العلوي والسفلي، وتعد أول وحدة متخصصة على مستوي محافظة القليوبية.

ويحتضن المستشفى لأول مرة قسم متكامل للعلاج الطبيعي، يقع على مساحة 600 متر تقريبا، كقسم منفصل عن باقي أجزاء المستشفى، يشمل العلاج بالشمع والالتراسونك والجاكوزي، وبه مكان لحقن الركب والمفاصل، وصرف خاص للجاكوزي، ومكانه موجود بالفعل، وعملت توصيلات الصرف الخاصة به، وإقامة محطة خارجية لضخ المياه، باعتبار «الجاكوزي» له استخدامات وفوائد طبيبة في العلاج الطبيعي بعد «الجيمانيزيم»؛ إذ يحتاج المريض لجلساته، لتحسين أداء الأوعية الدموية.

والمستشفى مجهز بأجهزة التنفس الصناعي، بقسم العناية المركزة، وتانك أكسجين سعة 10000 لتر، وتكلفته تبلغ 220 مليون جنيه، تطوير شامل واستحداث مباني، وتضم 42 حضانة للأطفال المبتسرين، و14 سریر عناية مركزة، وقسم «استقبال وطوارئ، وعمليات، ومناظير، والكلى»، و42 ماكينة للغسيل الكلوي.

كان اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، قد أعلن اليوم، أن غدا الخميس ستستقبل المستشفي مرضى ومصابي كورونا، وتخصيص غرف عزل لهم، مشيرا إلى أنها ستكون مركزا كبيرا لتلقى لقاح الفيروس لخدمة مرضى المحافظة والمحافظات المجاورة.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ اليوم، الاستعدادات النهائية للتشغيل التجريبى داخل مستشفى كفر شكر المركزي، خصوصا بعد غلقه لمدة 7 سنوات للتطوير، منذ عام 2014، حتى استطاع محافظ الإقليم من خلال التواصل مع القيادات السياسية إتمام فرشه بالتجهيزات الطبية اللازمة والمتطورة، وإنهاء المشكلات كافة التي كانت تعوق التشغيل، من أهمها معالجة تسريب المياه والسقف وغرف الكهرباء، وأخيرا توفير حصة أكسجين دائمة للمستشفى، بتنك سعة 10 آلاف لتر.