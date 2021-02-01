كواليس تصوير فيلم «تمساح النيل» لـ حمدي الميرغني ومصطفى خاطر «صور»

عاد المخرج سامح عبدالعزيز وفريق عمل فيلم «تمساح النيل» إلى القاهرة، بعد تصوير عدد من المشاهد الخارجيه بأسوان، ليستكمل تصوير باقي المشاهد.

«تمساح النيل» من بطولة حمدي الميرغني، ومصطفى خاطر، وخالد الصاوي، وبيومي فؤاد، وسامية الطرابلسي، وهنادي مهنا، وكريم عفيفي، ومحمد ثروت، وويزو، وسليمان عيد، ومحمد جمعة وبدرية طلبة، ومن تأليف لؤي السيد.

وتم تصوير أغلب مشاهد الفليم في أسوان في ظل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، حيث اتبع فريق العمل التعقيم المستمر بعد كل مشهد.

وعقب الانتهاء من تصوير الفيلم، يبدأ المخرج سامح عبدالعزيز الإعداد لتصوير مسلسل «حرب أهلية»، بطولة الفنانة يسرا، ومن إنتاج «العدل جروب»، لعرضه موسم رمضان 2021.

ويعد مسلسل «حرب أهلية» ثاني تعاون بينهما في الدراما بعد مسلسل «خيانة عهد» الذي تم عرضه رمضان الماضي وحقق نجاح كبير بين الجمهور العربي.

وينتظر سامح عبدالعزيز تماثل الفنانه يسرا للشفاء التام بعد إصابتها بفيروس كورونا، حيث أنها ما زالت حتى الآن تعاني من آثار إصابتها بالفيروس.