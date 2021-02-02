«التأمينات»: صرف معاشات من يتقاضون أقل من 2000 جنيه.. غدا

تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، صرف معاشات شهر فبراير، للشريحة الثانية الذين يتقاضون أقل من 2000 جنيه، والبالغ عددهم نحو 2 مليون و400 ألف مواطن، غدا الأربعاء الموافق 3 فبراير والخميس 4 فبراير.

وأكدت التأمينات، استمرار صرف معاشات الشريحة الأولى لمن يتقاضون أقل من 1000 جنيه لليوم الثانى على التوالى، مؤكدة انتظام صرف المعاشات للشريحة الأولى، البالغ عددهم نحو 2 مليون و400 ألف مواطن.

فيما يبدأ صرف معاشات من يتقاضون أعلى من 2000 جنيه ، يومى الأحد والاثنين المقبلين الموافقين 7 فبراير و8 فبراير.

وأكدت التأمينات، أنه يحق لكل صاحب معاش ومستفيد، يحمل بطاقات الصراف الآلي وكارت ميزة، أنه مهما كانت قيمة استحقاقاته التأمينية، أن يصرف استحقاقاته من ماكينات الصراف الآلي، المقدر عددها بنحو 12 ألف ماكينة، منتشرة على مستوى الجمهورية.

وأكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات، أنَّ الهيئة وضعت خطة لدمج أصحاب المعاشات في القطاع المصرفي، من خلال مجموعة من المنتجات المصرفية التي تحمل علامات القبول الوطنية «ميزة»، لتحقيق رغبة الهيئة في تقديم مجموعة من خدمات الشمول المالي لأصحاب المعاشات.

استخراج كارت «ميزة»

يمكن استخراج كارت «ميزة» من خلال الخطوات التالية:

- التوجه إلى أحد البنوك وتقديم طلب إلى موظف خدمة العملاء لاستخراج كارت ميزة، مع تقديم بطاقة الرقم القومى.

- حدد نوع كارت ميزة الذى تريد استخراجه.

- املأ نموذج طلب الكارت.

من جانبه، قال محمد عشماوى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر -العضو المنتدب للبنك، إن الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك، وجهت باتخاذ الاستعدادات اللازمة لصرف معاشات فبراير 2021 من بنك ناصر الاجتماعي، مشيرا إلى أنه يتم الالتزام بجدول تقسيم صرف المعاشات على شرائح منعا للتزاحم.