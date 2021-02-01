أيمن بهجت قمر عن مطربي المهرجانات: «عيال غلابة مش لازم نستقوى عليهم»

قال الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، إن أغاني المهرجانات ليست جميعها سيئة، بل تتضمن أغنيات وصفها بـ«الجيدة» يستمع إليها حال ما حققت نجاحًا وانتشارًا في الشارع.

وأضاف أيمن بهجت قمر، خلال لقاء تليفزيوني متحدثًا عن أغاني المهرجانات «الأغاني دي مش كلها وحشة، لكن فيها حاجات حلوة، ولكن مشكلتهم في الكلمات بعض الأحيان، ولو تم تقنين الأمر وتغليظ العقوبات بشأن الكلمات غير اللائقة سيتم الحد من الموضوع ده ويتلم».

اتهمهم بالسطو على كلماته وتحويرها

واستطرد: «دكتور خالد عبدالجليل، رئيس المصنفات الفنية وعد بحل مشكلة الكلمات بأغاني المهرجانات، لا بد من وجود عقوبة لمن يطرح أغنية جديدة دون عرض كلماتها على الرقابة أولًا لإجازاتها من عدمه، ويدفع غرامة لو ده حصل لأن كده يلم الموضوع والـ(أي كلام اللي بيتقال)».

وتابع: «أغاني المهرجانات بها شكل موسيقي وهناك أغنيات ظريفة مثل أغنية إخواتي، وهناك بالفعل مواهب كويسة، وأنا بسمعها لو في أغنية نجحت لأنها بتفرض نفسها».

وتطرق أيمن بهجت قمر إلى قيام صناع أغاني المهرجانات بالاستيلاء على أغنياته وتحوير كلماتها وإحداث تغيير بها بدون وجه حق وتقديمها في أعمالهم مستشهدًا بأغاني كثيرة منها للفنان محمد حماقي ومحمد فؤاد وفرقة وسط البلد مضيفًا: «الأول كنت بقول لسه في الأول، لكن دلوقتي بيفهموا، ومش معقول أنا بتحاسب على الجملة رقابيًا وألاقي أغاني معدية الحدود».

لا بد من معاقبة أصحاب الكلمات غير اللائقة

وأكمل: «عمري مارفعت عليهم قضية لأنهم مش عارفين، ومش هستقوي القلب عليهم دول عيال غلابة مش فاهمة حاجة، أخلص مشاكلي مع الكبار الأول».

وفي شهر يناير الماضي، شن الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، هجومًا حادًا على الفنان رامي صبري، بعدما طرح أغنية «شكرًا» للفنان عمرو دياب، بصوته، قائلًا: «لازم عقاب رادع».

وكتب أيمن بهجت قمر، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «هو إزاي رامي صبري يحط صوته على أغنيه مش بتاعته.. أنا بطالب بالتحقيق في نقابة المهن الموسيقية ولازم الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي وشركة ناي يرفعوا قضية تعويض أغانينا مش مشاع لأي حد في دماغه، لازم عقاب رادع للي يسمح لنفسه يحط صوته على عمل لا يملكه، لازم وقفه مع المصنفات الفنية ووزارة الثقافة ولازم يتم وضع قوانين وتغليظ للعقوبات عشان أي حد يرتدع، هي مش سويقة».