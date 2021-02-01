لو تعرض منزلك لحريق.. شروط «التضامن» لتعويضك ماديا

حالة من الهلع سيطرت على كثيرين، تزامنا مع نشوب حريق في العقار السكني بالقرب من الطريق الدائري بحي الهرم.

وفي إطار حرص الدولة على تقديم المساعدات والحماية الاجتماعية لمواطنيها، تقوم وزارة «التضامن الاجتماعى»، بصرف مساعدات مالية «دفعة واحدة» في حالات الكوارث والنكبات الفردية والعامة لأسباب طارئة خارجة عن الإرادة.

وأوضحت الوزارة، أنه يتم تقديم تلك المساعدات في حالة تعرض الأسرة أو أكثر أو أحد أفرادها للحوادث والنكبات التالية:

1- الحريق

2- حالات الفيضانات والسيول .

3- الزلازل.

4- انهيار العقارات.

5- الغرق.

6- الحوادث والتصادمات.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعى، أنه يتم صرف المساعدات في حالات الوفاة أو الإصابة والإعاشة، وخسائر الممتلكات الثابتة أو المنقولة، غير المؤمن عليها.

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي، على موقعها الرسمي، شروط صرف المساعدات المالية للمتضررين من حوادث الحريق كالتالي:

- تقديم شهادة وفاة للمتوفيين بسبب الحادث.

- تقديم تقرير هندسي في حالة الانهيارات المنزلية.

- تقديم محضر شرطة يوضح تاريخ الحادث ومكانه، أ​و صورة طبق الأصل معتمدة ومختومة.

- تقرير طبي من مستشفى حكومي يثبت تاريخ دخول المصابين وتاريخ خروجهم.

- تقرير زراعي في حالة حدوث خسائر في الأراضي الزراعية.

- تقرير بيطري في حالة نفوق الماشية.​

- بطاقات الرقم القومي ومستندات إثبات درجة القرابة وإعلام الوراثة.

الإبلاغ عن الحادث في خلال (60) يوما من تاريخ وقوعه في حالة خسائر النفس

- تقديم طلب لوحدة الشؤون الاجتماعية، التابع لها محل الإقامة، للإبلاغ عن الحادث فى خلال (60) يوما من تاريخ وقوعه في حالة خسائر النفس، وفي خلال 3 أيام في حالة خسائر الممتلكات، مرفقا به المستندات المؤيدة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن هناك لجان إغاثة فرعية في مديريات التضامن الاجتماعي، والإدارات الاجتماعية التابعة لها، لتكون على أهبة الاستعداد لتولي مهام الإغاثة المطلوبة، بالإضافة إلى لجنة الاغاثة المتواجدة بوزارة التضامن الاجتماعي.