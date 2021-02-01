شعبة الهندسة المدنية: تدشين بنك معلومات للمهندسين قريبا

قال المهندس أحمد رمزي، رئيس شعبة الهندسة المدنية بنقابة المهندسين، إن الشعبة نجحت في الحصول على موافقة مجلس النقابة في الاستمرار في اختبار المهندسين المتقدمين للحصول على درجة استشاري في الهندسة المدنية بمجال الإشراف على التنفيذ بعد دمجه ومجال ضبط الجودة واختبار المنشآت لمنح درجة استشاري في مجال «ضبط جودة التنفيذ»، كما تم تنظيم عدد عشر محاضرات للمهندسين المتقدمين للحصول على درجة استشاري بمجال الإشراف على التنفيذ تمهيدا لاختبارهم للحصول على درجة مهندس استشاري بمجال ضبط جودة التنفيذ.

وأوضح رمزي في كلمته خلال الجمعية العمومية للشعبة، أن شعبة الهندسة المدنية في العديد من اللجان بوزارات الدولة والتي كان منها علي سبيل المثال اللجنة العليا لحصر وتقييم أداء كيانات الاستشارات الهندسية في قطاع المقاولات بوزارة الإسكان و المرافق والمجتمعات العمرانية، ولجنة وقف تراخيص أعمال البناء وكذا إيقاف استكمال أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها لحين التأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية بمحافظة جنوب سيناء، ولجنة النظر في الشكاوى التي ترد لوزارة الإسكان بخصوص العمليات التي تطرح في إطار برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية.

نشاط الشعبة

ومن جانبها عرضت المهندسة منال سري،عضو مجلس الشعبة، التقرير السنوي عن نشاط الشعبة وإنجازاتها خلال عام 2020، والذي تخلله مجموعة من المحاضرات المجانية قامت بها الشعبة حول المنشآت الخرسانية و الكباري والتي حصل المشتركين فيها على شهادة مشاركة، مشيرة أن هذه المحاضرات تضمنت حقوق وواجبات المهندس، والاستشاري والمقاول بالموقع، والنظم الإنشائية للكباري الخرسانية، وفحص المنشآت الخرسانية- حالات دراسية، وتطبيقات هندسة القيمة في المراحل المختلفة بالمنشآت الخرسانية، وانهيار المنشآت .. أخطاء و دروس، واستخدام البلاطات الخرسانية سابقة الإجهاد، والتحديات الإنشائية التي تواجه تصميم المباني المرتفعة في مصر.

واستكمل المهندس محمد الحسيني، أمين الشعبة التقرير السنوي لنشاطها والذي تضمن أيضًا مجموعة من المحاضرات المجانية المؤهلة للحصول على درجة مهندس استشاري «ضبط جودة التنفيذ»، وبدوره استعرض المهندس خالد توكل، عضو شعبة الهندسة المدنية وعضو مجلس النقابة، الزيارات الميدانية التي قامت بها للمشروعات القومية وبعض الهيئات القومية،ومنها مجمع مصانع كنوز الجلالة، ومدينة الجلالة بالبحر الأحمر، والهيئة العامة للأبنية التعليمية، وزيارة مدينة العلمين الجديدة. وفيما يخص القيد والمعادلات أوضح المهندس حسين منصور عضو المجلس وعضو شعبة الهندسة المدنية، أن اللجنة المشكلة للقيد والمعادلات من الشعبة وافقت على قيد 102 مهندساً من الخارج، و63 درجة دكتوراة، مضيفًا أن الجان الاستشارية المشكلة من الشعبة وافقت على منح 43 مهندسًا درجة استشاري، كما وافقت على 30 مكتب استشاري نوعى.

فيما عرض المهندس مايكل جرجس، أمين مساعد الشعبة نشاط اللجنة الفنية الخارجية، والتي من تعني بعضوية اللجنة العليا لحصر وتقييم أداء كيانات الاستشارات الهندسية بقطاع المقاولات في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كما قامت بمعاينة موقع العمارة المنهارة بشارع قصر النيل حيث تم إعداد تقرير فني لرفعه للجهات المعنية بالدولة.

وفي نفس السياق أشار المهندس الاستشاري عادل موريس- عضو مجلس الشعبة، إلى مشاركة الشعبة في لجنة النظر في الشكاوى التي ترد لوزارة الإسكان و المرافق والمجتمعات العمرانية بخصوص العمليات التي تطرح في إطار برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية، وعضوية لجنة وقف تراخيص أعمال البناء، وكذا إيقاف استكمال أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها لحين التأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية بمحافظة جنوب سيناء، والمشاركة في لجان استلام مشروع إسكان المهندسين بالقاهرة الجديدة .

يوم المهندس

من جانبه ألقى الدكتور مهندس محسن، الأمير عضو مجلس الشعبة، الضوء على آخر المستجدات بخصوص تنظيم يوم تفوق المهندس المدني السادس والتي لم تعقد فعالياته العام المنقضي بسبب جائحة كورونا آملًا تنظيمه هذا العام خلال شهر يونيو القادم مشيرًا إلى أن تنظيم فعاليات هذا اليوم لا تمثل أي عبء على نقابة المهندسين بل على العكس يدر دخلًا لا بأس به عليها.

وتكفل المهندس الاستشاري وليد أحمد فؤاد وكيل الشعبة بعرض خطة عمل الشعبة لعام 2021 م والتي تتضمن التواصل مع الجهات المعنية لعمل زيارات ميدانية للشعبة و جموع المهندسين، علي سبيل المثال «المتحف المصري الكبير – متحف الحضارات – القطار الكهربائي السريع (بسرعة 250 كم) – المونوريل – القطار الكهربائي العادي (120 كم)».

كما أوضح المهندس جوزيف نسيم عضو مجلس الشعبة، أن مجلس شعبة الهندسة المدنية يستهدف عمل بنك معلومات للمهندسين على اختلاف سنوات التخرج وذلك لتقديم كافة المعلومات والبيانات الخاصة بهم لسد احتياجات أية جهة تطلب عدد من المهندسين.

وتكفل الدكتور مهندس عمرو البغدادي، عضو الشعبة وعضو المجلس الأعلى، بعرض الرؤية المستقبلية لتدريب مهندسي الشعبة المدنية وتنظيم دورات تدريبية تمهدهم لسوق العمل.