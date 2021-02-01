انطلاق برنامج «أسعد الله مساءكم من جديد 4» لـ أكرم حسني

يعود الفنان أكرم حسني ليُطل مُجدداً عبر شاشة «MBC مصر»، في الموسم الرابع من البرنامج الساخر «أسعد الله مساءكم من جديد»، الذي يُعرض حصريًا في سهرة كل سبت، ويبدأ عرضه السبت المُقبل في تمام التاسعة مساءًا.

تنطلق الحلقات الكوميدية الساخرة الجديدة مع شخصية «سيد أبوحفيظة»، التي اكتسبت خلال فترة وجيزة مساحة كبيرة كأحد أبرز الشخصيات الساخرة في الإعلام المصري والعربي، ويرصد من خلالها أكرم حسنى بصورة إسبوعية الكثير من الوقائع المُختلفة فى المُجتمع المصرى ويُحللها ويُعلق عليها بإسلوب ساخر وشيق.

سيد أبوحفيظة

ويستقبل البرنامج خلال حلقات الموسم الرابع نُخبة من النجوم منهم محمود حميدة، أحمد فهمي، نيللي كريم، هشام عباس، حسن الرداد، وشيكو، هشام ماجد، المطربة بوسي، وعدد آخر من النجوم.

ومن جانبه عبر النجم أكرم حُسنى، في بيانٍ صادر عنه، عن سعادته بعرض الموسم الرابع من البرنامج على قناة «MBC مصر»، فى هذا التوقيت الذي يحتاج فيه المُشاهد المصري والعربي لجرعة مُكثفة من البهجة.

وقال أكرم حسني، إن البرنامج يُقدم الابتسامة الممزوجة بالسخرية اللاذعة والتي تنتقد الكثير من السلوكيات المُختلفة والسائدة في مُجتمعنا.

وأكد أكرم حُسنى إلي أن هناك الكثير من المُعطيات المُختلفة والأفكار الغير تقليدية فى الحلقات الجديدة بالإضافة لوجود عدد كبير من النجوم المميزين الذي يُطلون كضيوف في البرنامج، مضيفًا بأنه يأمل أن يُلاقي الموسم الجديد من البرنامج نفس النجاح الذي واكب حلقات المواسم السابقة.

لؤلؤ

وكان شارك الفنان أكرم حسني، مؤخرًا في مسلسل «لؤلؤ» للفنانة مي عمر، كضيف شرف، من خلال تجسيد شخصية الموسيقار أشرف جبنة.

ومسلسل «لؤلؤ» يعد البطولة المطلقة الأولى للفنانة مي عمر، بعد مشاركتها في عدد من الأعمال الدرامية منها «ريح المدام، ولد الغلابة، الأسطورة»، كما تستعد لمشاركة أحمد السقا، وأمير كرارة بطولة مسلسل «نسل الأغراب» المقرر عرضه في رمضان المقبل من تأليف وإخراج زوجها محمد سامي.