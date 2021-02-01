عمرو دياب وويجز وحمزة نمرة الأعلى استماعا في يناير

أعلنت منصة تطبيق «أنغامي» المنصة الموسيقية عن المطربين والاغنيات الأكثر استماعًا خلال شهر يناير المنقضي، والتى استمع لها المصريين خلال الايام 31 الماضية

وسجل التطبيق صعودًا لأغاني المهرجانات مثل أندال اندال و فكك لدبل زوكش التي انضمّت الى قائمة توب أنغامي، وما زالت أغنية حمزة نمرة «فاضي شوية» تتصدر هذه القائمة.

حمزة نمرة الأعلى استماعا في أنغامي بأغنية فاضي شوية

أمّا تراكات الهيب هوب العربية فتربع ويجز على رأس قائمتها، فكانت منافسة بينه وبين شاهين بتراكه الجديد «ما علينا» الّذي صدر في يناير وتصدّر القائمة في معظم أيّام الشهر.

أحمد موزة الأكثر استماعًا فى أنغامي في فئة المهرجانات

ورغم اعتزاله ما زال «بابلو» في الصدارة خصوصًا بعد معلومات تفيد بأنه سوف يعود من جديد الى الساحة الفنية وعلى صعيد الأغاني المستقلة شهدنا عودة شارموفرز إلى الصدارة بعد فترة من الغياب، كما برز إسلام النجار عربيًا وليس فقط في مصر.

الأعلى في اغاني المهرجانات

1. اندال اندال- احمد موزه

2. فكك- دبل زوكش

3. اخواتي - الصواريخ

4. لغبطيطا - حسن شاكوش وعمر كمال

5. طيارات - عنبه والدبل زوكش

6. نتي معلمه - حمو بيكا وعمر كمال

7. بسكوتايه مقرمشه - حسن شاكوش وحماده مجدى

8. هنا القاهره- عنبه

9. مع السلامه للى عايز يمشي - اوشا الصغير وعمر حفظي

10. سور الجدعان- حوده بندق

اغاني البوب

1. فاضي شويه - حمزة نمرة

2. حان الان - ادهم النابلسي

3. مش مرتاحين -رامي صبرى

4. الجو جميل -عمرو دياب

5. بالبنط العريض- حسين الجسمي

6. اماكن السهر - عمرو دياب

7. حياتي مش تمام - رامي صبرى

8. يا حبيبي - محمد رمضان

9. باب الجمال - محمد منير

10. عدى الكلام - سعد المجرد

الاغاني المستقلة

1.فاضي شويه - حمزة نمرة

2.حزينه - شارموفرز

3. القصة واللى كان - حمزة نمرة

4. ماكملتش - محمد سعيد

5. قولى - احمد كمال

6. حفضل احبك - اسلام النجار

7. يا ابيض يا اسود - كايروكي

8. عبالى - غالية

9. اصابك عشق - عبد الرحمن محمد

10. مفتقد الحبيبه - شارموفرز

اغاني الهيب هوب

1. الغساله - ويجز

2. شيراتون - مروان موسي

3. ما علينا - شاهين

4. ديناميت - مروان بابلو

5. منحوس - ويجز

6. على راحتي - ويجز

7. سكو سكو - ابو الانوار

8. نهاية العالم - مروان موسي

9. كان نفسي - ويجز

10. الزار - ويجز