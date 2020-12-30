«المهرجانات» الأكثر استماعا في 2020 على «أنغامي» وبنت الجيران تتصدر

خلال العام الجاري، سُجّل حوالي 11 مليار استماع على أنغامي، في رقم تخطّى استماعات العام الماضي، حسب بيان صادر عن التطبيق، الذي وصف 2020 بأنها لم تكن سنة عاديّة، غرابتها واستثنائيّتها لم توفّرا عالم الموسيقى فقط، بل انعكستا عليه في عزلتهم، وبِفعل بُعدهم القسري عمّن يحبّون، غالبا ما لجأ الناس إلى أغانيهم المفضّلة، ليملأوا الفراغ بالموسيقى المناسبة.

وأضاف بيان الشركة: «ورغم كل شيء، فإنّ 65% من الاستماعات كانت لأغاني فَرِحة، ما يثبّت مجدّدا قدرة الموسيقى على مواجهة الظروف الصعبة، ولأول مرة أغاني المهرجانات تحتل أكثر أغاني العربية استماعا في 2020 على أنغامي».

وتابع البيان: «وأما الأغاني العربية التي تصدّرت الأرقام على أنغامي هذه السنة، للمرّة الأولى جاءت أغاني المهرجانات في الطليعة مع بنت الجيران لحسن شاكوش وعمر كمال، تليها أغنية بالبنط العريض لحسين الجسمي، ويطلّ (شاكوش وكمال) من جديد في المرتبة الثالثة مع عود البطل».

وفيما يخص أغاني المهرجانات، قال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، في تصريحات تليفزيونية، إن المهرجانات ليست فنًا شعبيًا، وإنما يطلق عليها ذلك مجازا، ولكنها أقل من الفن الشعبي، مطالبًا بضرورة الارتقاء بأذواق الناس.

وعن مطربي المهرجانات، قال نقيب الموسيقيين: إنه عندما جاء إلينا عمر كمال وحسن شاكوش في امتحانات المهن الموسيقية، قلنا لهم الناس بتحبكم، وبالتالي لابد أن يكون هناك ضريبة، تدفع مقابل هذا الحب، متابعا: «وكلامي ليهم ولغيرهم، وللفرق الموسيقية الجديدة، مشكلتي مع كلمات مثل هذه الأغاني».

وفي الساعات الماضية أعلن عمر كمال تصالحه مع مطرب المهرجانات حمو بيكا، بعد أيام من الخلافات التي اندلعت بينهما، فضلًا عن تعاونهما مجددا في عدد من الأغنيات خلال الفترة المقبلة.

وواجه مطربو المهرجانات أزمة خلال عام 2020 بعد رسوبهم في انتخابات نقابة المهن الموسيقية، وعدم اعتمادهم، أبرزهم حمو بيكا، ومجدي شطة، وحنجرة وكزبرة.