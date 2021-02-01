بداية من 2024.. شروط جديدة لاستحقاق المعاش للموظفين

تستعد الحكومة بداية من 2024، لتطبيق شروط جديدة لاستحقاق المعاش، تفعيلا لقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الجديد، الذي يشترط بعد 3 سنوات من الآن، أن يكون المؤمن عليه مشترك بالتأمينات مدة لا تقل عن 15 سنة، بدلا من الـ10 سنوات المُطبقة الآن.

ووضع قانون التأمينات والمعاشات الاجتماعية الجديد، فترة انتقالية لتطبيق الشروط الجديدة الخاصة باستحقاق المعاش، الخاصة بمدة الاشتراك 15 سنة، ليتم تطبيقها بعد 5 سنوات من تاريخ العمل به، وبالتحديد بداية من تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه ونشره بالجريدة الرسمية في أغسطس 2019، وهو ما يعني أنه بداية من 2024 يُشترط على المؤمن عليه لاستحقاق المعاش أن يكون لديه اشتراكات بالتأمينات 15 سنة بدلا من 10 سنوات المعمول بها حاليا.

قانون التأمينات الجديد

ونص القانون صراحة على هذا الأمر في مادته الـ21، التي جاء بها: «يستحق المعاش للمؤمن عليهم، عند بلوغ سن الشيخوخة، بشرط الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مُدة لا تقل عن 120 شهرًا ( أي 10 سنوات)، وتكون لمدة 180 شهرًا فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون».

يذكر أن قانون التأمينات والمعاشات الجديد تضمن رفع تدريجي لسن المعاش ليصبح 65 عاما، اعتبارا من أول يوليو 2040، حيث نصت المادة 41 من القانون على «يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص قرارا بتوحيد سن الشيخوخة تدريجيا ليكون الخامسة والستين اعتبارا من أول يوليو 2040».

رفع سن المعاش

وجاءت خطة رفع سن المعاشات تدريجيا كالآتي:

- 61 عامًا في يوليو 2032.

- 62 عامًا في يوليو 2034.

- 63 عامًا في يوليو 2036.

- 64 عامًا في يوليو 2038.

- 65 عامًا في يوليو 2040.

وجاء نص المادة 41 من قانون التأمينات كالتالي: «يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص قرارا بتوحيد سن الشيخوخة تدريجيا ليكون الخامسة والستين اعتبارا من أول يوليو 2040».