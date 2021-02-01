تحذير من «الجزارين».. ساندوتش الكبدة أبو 2 جنيه «رايش ودهن ودم»

حذرت شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، من انتشار ظاهرة بيع سندوتشات «الحواوشي» و«الكبدة» بسعر 2 جنيه، قائلة إن هذا السعر يستدعي الشك في مصدر وطبيعة اللحوم المقدمة، لأنه لا يعبر عن الحقيقة.

وقال سعد زغلول عضو شعبة القصابين، في تصريحات لـ«الوطن» إن: «سندوتش الكبدة الذي يباع على العربات وببعض المقاهي الشعبية لا يتجاوز سعره 2 إلى 3 جنيهات هو عبارة عن (رايش) الكبدة مع كمية من الدماء والدهون التي يتم تقطيعها، ويتم إضافة كمية من البهارات والشطة لتمنع رائحة التزنخ ويكسبه الطعم اللائق، وكذلك الأمر مطبق في صناعة السجق».

وأضاف زغلول أن هذه السندوتشات خطر كبير على صحة المواطنين، وهو ما يستدعي الحذر في استهلاك هذه الأنواع الزهيدة من السندوتشات بالعربات الجائلة.

وأوضح أن من الصعب على أغلبية المواطنين في القرى والنجوع التفرقة بين اللحوم البلدي واللحوم المغشوشة وفي المناطق العشوائية، إلا عن طريق إرسال عينات للطب البيطري، ويتم تحليلها للتأكد منها.

وأكد أن انعدام الضمير لدى البعض من الجزارين وأصحاب المحلات هو ما يؤدي لوقوع الكارثة من حوادث تسمم.