«كبدة الفلاح» بالإسكندرية:دفعنا غرامة كورونا وفتح المحل الاثنين المقبل

يبدأ مطعم كبدة الفلاح في الإسكندرية، الاثنين المقبل، استئناف عمله، بعد انتهاء مدة تشميع المحل بسبب مخالفة الإجراءات الاحترازية.

وقال مدير مطعم كبدة الفلاح بمحطة الرمل بالإسكندرية، أنيس حامد، إن المحل دفع الغرامة المقررة وقدرها 4200 جنيه، بسبب التزاحم أمام المحل، بناء عن حملة مكبرة تابعة لحي وسط بالإسكندرية.

وأبدى مدير مطعم الفلاح استياءه من الشائعات التي أطلقتها بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبراً إياها محاولة للتشويش على سمعة المطعم في السوق، والتي يزيد عمرها على 60 سنة.

وقال إن السبب الوحيد لتشميع المحل هو التزاحم أمامه، وهي عقوبة حددها حي وسط بالإسكندرية، وغرامة قدرها 4200 جنيه، وسنبدأ العمل يوم الاثنين المقبل، بعد انتهاء المدة بشكل طبيعي.

ولوح برفع دعاوى قضائية ضد الصفحات التي روجت شائعة ضبط «كبدة حمير» داخل المحل، مضيفاً: «احنا رافعين قضايا كتير على الناس اللي سرقت اسم الفلاح في السوق، وهما اللي شوشروا بالإشاعة».

وكانت حملة مكبرة من حي وسط بالاسكندرية قد تمكنت الثلاثاء الماضي، من غلق 9 منشآت مخالفة للاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، من بينها مطعم كبدة الفلاح الموجود بمحطة الرمل بمدينة الإسكندرية.

وشملت الحملة التفتيش على المطاعم والكافيهات والمقاهي والمحلات، في إطار تفعيل قرارات رئيس مجلس الوزراء، بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من التداعيات المحتملة لفيروس كورونا، وتنفيذاً للتعليمات الصادرة خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا.

وشددت الحملة، برئاسة اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط، على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل كل منشاة، ومنع دخول المواطنين دون ارتداء الكمامات الواقية، وتوفير أجهزة لقياس الحرارة ومستلزمات لتطهير ولتعقيم الأيدي بمدخل المنشآت، وضرورة توفير سلات مهملات، والتخلص من النفايات بشكل آمن، واستخدام المواد المطهرة المعتمدة من وزارة الصحة، والتطهير بشكل منتظم مع وضع الإرشادات التوعوية.