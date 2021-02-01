نقيب الإعلاميين: نجحنا في القضاء على فوضى الكيانات الوهمية

طالب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، العاملين في المجال الإعلامي بتحري الدقة فيما يكتبون أو يبثون من أخبار ومعلومات، وأن يتم الاستناد في نشر المعلومات إلى مصادرها الرسمية، لافتا إلى أن نقابة الإعلاميين تصدت لعدد من الكيانات الموازية غير القانونية، وقال إن مصر دولة كبيرة تاريخًا وحضارة: «لدينا مخزون ثقافي وفني كبير وهذا المعين الخصب يجعلنا نستدعي منه في أي لحظة الثقة والقدرة على العطاء لمصرنا الحبيبة».

وأضاف نقيب الإعلاميين، بحسب بيان للنقابة اليوم، في كلمته بندوة «الإعلام والمسئولية الوطنية» التي نظمها مركز الهناجر الثقافى بدار الأوبرا، أن علينا جميعا مسئولية وطنية تجاه الإعلام سواء صانع الخبر الذي عليه أن يتسم بالدقة والصدق في نقله والمتلقي الذي يستقبل الخبر «عليه أن يستقي أخباره من مصادرها الرسمية، ويمتلك وعيا وحسا يفرق به بين من يريد الخير ومن يريد الشر للدولة المصرية».

وتابع سعدة قائلا: إن الدولة المصرية بقيادة رئيسنا السيسي أصبحت شجرة مثمرة بمعنى أنها تعيش حالة من التنمية الشاملة وبناء الحضارة وهذا يؤلم أعداء الوطن فيقومون من خلال إعلامهم اللامهني الكذاب بقلب الحقائق وفبركة أخبار وأحداث كاذبة ولكننا في هذا الوقت نثق في وعي المصريين وكشفهم لتلك المخططات المفضوحة.

فوضى إعلامية

وواصل نقيب الإعلاميين: «في مجال الحقل الإعلامي تمكنا من القضاء على الفوضى الإعلامية التي ظهرت بعد 2011، وحاربنا الكيانات الوهمية ومنتحلي صفة إعلامي ووضعنا ضوابط ومعايير لممارسة مهنه الإعلام، وألزمنا الجميع كما هو معمول به في كل دول العالم المتقدم بممارسة الإعلام من خلال الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني».