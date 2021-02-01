وزير الشباب: مصر تستضيف المؤتمر الدولي للكشافة 2024

صرح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تهتم بشكل كبير بفرق الجوالة والكشافة، لافتا إلى أنه كان من المفترض أن تستضيف مصر المؤتمر الدولي للكشافة، بعد أن استضفنا المؤتمر العربي في عام 2019، ولكن بسبب جائحة كورونا سيقام هذا المؤتمر الدولي «أون لاين»، معلنا عن تنازل إسبانيا وفرنسا عن حقهما في تنظيم المنتدي الدولي في عام 2024 لمصر، ومنبها أن هذا ما يؤكد الدور المحوري والعملي للوزارة في العمل مع الشباب على صعيد محاور مختلفة، من بينها الجوالة والكشافة.

وفيما يخص ملف ريادة الأعمال والتطوير التأهيلي، أضاف «صبحي» خلال لقائه اليوم الإثنين مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبني عسل، أن الوزرة تشارك مع العديد من مؤسسات المجتمع المختلفة بهذا القطاع، حيث تعمل الوزارة على عدة برامج متنوعة بهذه المجالات، والعمل عليها جميعا يسير بشكل متوازي.

الوزارة تعمل بخطوط متوزاية وفق استراتيجة عمل

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تعمل في خطوط متوازية ومتزنة، وفق استراتيجية ورؤية، تستهدف توسيع المشاركة الشبابية وتطوير القدرات والفكر الشبابي، وكل هذا يتم وفق مخطط علمي ومنظومة شبابية، ونتكامل فيها مع كل مؤسسات الدولة والمجتمع المصري وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الدولة المصري تولي اهتمام كبير بالشباب

وألمح أن هناك أدلة كثيرة تشير إلى اهتمام الدولة المصرية بالشباب، وهذا ما يظهر في منتديات شباب العالم، ومنتديات الشباب المحلية، التي قدمتها الدولة على مدار السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى ما تقوم به المؤسسات للشباب، مثل الأكاديمية الوطنية للشباب وغيرها، لافتا أن الوزارة تتفاعل مع كل مؤسسات المجتمع المتواجدة، من تنسيقية شباب الأحزاب والكيانات الشبابية وغيرها.