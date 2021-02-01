صبحي: الرئيس يؤكد دائما أن الشاب المصري يجب أن يكون مميزا في كل شيء

صرح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، يوجه دائما خلال لقائهما سويا، بأن الشاب المصري يجب أن يكون مميزا في كل شيء، بالإضافة إلى أن يبذل أقصى جهده في عمله ومنافساته المختلفة، قائلا: «لازم يعمل كل اللي مفروض يتعمل، على أعلى درجة من الكفاءة والجودة»، موضحا أن الرياضة جزء كبير من هذا التوجيه، ويجب أن يتميز لاعبو جميع منتخبات مصر، ويتصدرون الرياضات المختلفة ويحققون بها نتائج إيجابية.

مصر ستصبح مركز جذب للبطولات الدولية

وأضاف «صبحي» خلال لقائه اليوم الإثنين مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبني عسل، أن مصر حققت الكثير من الإنجازات الرياضية في الفترة الأخيرة، فحين نقول إن مصر ستكون مركز جذب للبطولات الدولية، فهذا ما نقوم به ونحققه بالفعل، وحين نقول أننا نعد لمستقبل منتخباتنا المختلفة بكل اللعبات نقوم بتنفيذ ذلك.

وزارة الشباب والرياضة تتفاعل مع كل تنسيقية شباب الأحزاب وكل المؤسسات الشبابية

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن هناك أدلة كثيرة تشير إلى اهتمام الدولة المصرية بالشباب، وهذا ما يظهر في منتديات شباب العالم، ومنتديات الشباب المحلية، التي قدمتها الدولة على مدار السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى ما تقوم به المؤسسات الشباب المختلفة، والمنتشرة على مستوى الجمهورية بأكملها، مثل الأكاديمية الوطنية للشباب وغيرها، لافتا إلى أن الوزارة تتفاعل مع كل مؤسسات المجتمع المتواجدة، من تنسيقية شباب الأحزاب والكيانات الشبابية وغيرها، والهدف من كل ذلك هو رعاية الشباب المصري بشكل الأمثل والمساهمة في تطويره.

وأضاف، أن الوزارة تعمل في خطوط متوازية ومتزنة، وفق استراتيجية ورؤية، تستهدف توسيع المشاركة الشبابية وتطوير القدرات والفكر الشبابي، وكل هذا يتم وفق مخطط علمي ومنظومة شبابية، ونتكامل فيها مع كل مؤسسات الدولة والمجتمع المصري وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.