«الصحفيين» تبدأ تلقى أوراق قيد «تحت التمرين».. و10 مستندات مطلوبة

تبدأ لجنة القيد في نقابة الصحفيين برئاسة خالد ميري، وكيل النقابة، اليوم في تلقى أوراق المتقدمين للقيد بجدول تحت التمرين والحصول على عضوية النقابة، وذلك حتى 15 فبراير الجاري، وشددت اللجنة في بيان عنها على ضرورة مراعاة كل الإجراءات الاحترازية خلال تقديم الأوراق بمقر النقابة.

وكانت اللجنة تلقت خلال الفترة من 17 يناير وحتى 23 يناير الماضي أوراق المتقدمين للنقل من جدول تحت التمرين إلى جدول المشتغلين.

المؤهل الدراسي وعقد العمل والتأمينات

ويتطلب للتقديم للقيد بجدول تحت التمرين والحصول على عضوية النقابة 10 مستندات وأوراق رسمية وهي:

1ـ شهادة المؤهل الدراسي «بكالوريوس أو ليسانس أو ما يعادلهما».

2- شهادة الميلاد.

3- شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

4- عقد عمل من المؤسسة التي تم العمل بها.

5ـ خطاب ترشيح من المؤسسة لعضوية النقابة.

6ـ استمارة صادرة من التأمينات الاجتماعية توضح الموقف التأميني لدى المؤسسة التي يعمل بها.

7ـ صحيفة الحالة الجنائية «الفيش والتشبيه».

8 - عدد 6 صور شخصية وحديثة.

9ـ صورة بطاقة الرقم القومي.

10ــ نماذج من الأعمال الصحفية المنشورة.

نتيجة المؤجلين خلال أسبوع

وعقدت لجنة القيد بنقابة الصحفيين لجنة القيد للمؤجلين بلجنة تحت التمرين، يومي 1 و2 ديسمبر الماضي، وقال خالد ميري، رئيس لجنة القيد إنه من المقرر أن يتم تحديد موعد للجنة قيد المشتغلين وتحت التمرين الجديدة فور غلق باب التقديم فورا.

وأكد ميري في بيان سابق أن اللجنة تدرس أن تتضمن المقابلة التي ستجريها مع المتقدمين الجدد للجنة تحت التمرين أسئلة تحريرية، بالإضافة للأسئلة الشفوية المعتادة، استكمالا لعملها بضمان الشفافية الكاملة في اختيار المتقدمين للانضمام إلى النقابة.

ومن المقرر أن يعقد مجلس نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان اجتماعا له غدا الأربعاء لبدء إجراءات الدعوة لانتخابات التجديد النصفي للنقابة المقرر لها 5 مارس المقبل.