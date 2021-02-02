السجيني: ورثنا 50 سنة مخالفات.. وعقار فيصل نتيجة فساد حكومات سابقة

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، إن عقار الجيزة الذي استمر لأكثر من 72 ساعة يحترق، يعتبر مسألة كاشفة وممتدة لما كان يتم الحديث عنه خلال السنوات السابقة عن مخالفات المباني وهذا نتيجة تدهور منظومة الإدارة المحلية، مشيرا إلى أنه لا بد من تحية وزارة الداخلية ورجال الحماية المدنية، لافتا إلى رجال المرور والحماية المدنية فتحوا الطريق، ولم يناموا منذ 48 ساعة لفتح الطريق.

50 سنة من المخالفات

وأضاف «السجيني»، في مداخلة مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، الاثنين: «إحنا وارثين 50 سنة من التراكم في المخالفات والتعديات، والأسواق العشوائية، والقمامة، وغيرها، وهناك مواطنين وضعوا كل مدخراتهم في هذا العقار، وهم ليس لديهم موقفا قانونيا يستطيعون من خلاله الحصول على حقهم، لأنهم في نظر القانون ملهمش حق والعقار مخالف».

رسالة للمواطنين

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب: «ما حدث مسألة كاشفة، وننتهز هذه الفرصة ونناشد المواطنين ونقول لهم: «أرجوكم بطلوا تشتروا عقارات مخالفة، وعقارات ليس لها ترخيص، وهذا دليل على أن المخازن الموجودة بالعقار ليس بها اشتراطات أيضا، وهذه العمارة نتيجة فساد حكومات سابقة، ومؤسسات إنها تخلي شكل العمران في مصر بهذا الشكل القبيح وبعيد عن كل الإجراءات والاشتراطات».

وأوضح: «يجب علينا التصدي لهذه المخالفات مواجهة جادة، ولن يتكرر البناء المخالف مرة أخرى، وقبل قليل أحالت النيابة الإدارية مدير الإدارة الهندسية للتحقيق، الإدارات الهندسية يوجد بها عجز في المهندسين، وبعضهم يحاكم، والمنظومة كلها مختلة، ولا بد أن يوجد لحمة وحالة إعلامية وبرلمانية للوقوف في هذا الملف وقفة جادة لإنهاء مشكلة البناء العمراني في مصر.. ولا بد من توفير وإتاحة المساكن للناس التي ترغب في السكن».

وأكد، أن مجلس النواب السابق أصدر تشريعين، أولهما يخص تراخيص المنشآت الصناعية، وقانون للمحال العامة، وهي بها عقوبات وجزاءات، وتبسيط أيضا للإجراءات للمواطن الذي يرغب في الحصول على الرخصة، و«الكرة في ملعب الحكومة لكي تفعل هذه التشريعات».