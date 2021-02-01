من أقرب نقطة لعقار فيصل: المبنى غير مائل والحريق مازال مستمر

استعرض محمد خالد، مراسل برنامج «من مصر»، المذاع على «cbc»، تقريرًا عن الوضع الحالي لحريق عقار فيصل، الذي بدأ قبل 3 أيام، ومستمر حتى الآن، في ظل تهديدات بانهيار العقار في أي توقيت.

المبنى غير مائل والحريق مازال مستمر

وقال مراسل البرنامج، الذي أكد وجوده بأقرب نقطة من العقار المحترق، إنه لا صحة لما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن ميل العقار، لافتًا أن النيران مازالت تتجدد بين الحين والأخر بالعقار، رغم أنها تنطفىء في بعض الوقت، لكن بعد ذلك تعود للاشتغال من جديد.

العقار يحتوي على 108 شقة بينهم 15 مسكونين بالأسر بالفعل

والمح مراسل البرنامج، أن السبب في ذلك هي المواد التي تساعد على اشتعال الحرائق المتواجدة بالمخزن الموجود بذلك العقار، المكون من 14 طابق، ويحتوى على 108 شقة، بينهم 15 شقة مسكونة بالفعل ويعيش بها أسر مختلفة، جميعهم غادروا العقار فور اشتعال النيران به، دون أن يأخذوا اي شي من ممتلكاتهم المتواجدة بهذه الشقق.

السكان: شقى عمرنا ضاع

وأوضح أن جميع سكان العمارة، مستائين بشكل كبير الآن، لأنهم يشعرون أن «شقى عمرهم ضاع»، في هذا العقار الذي أثبتت بيانات النيابة العامة، أنه عقار مخالف، بعد ان تم القاء القبض على صاحب العقار، وصاحب المخزن الذي يحتوي على مواد تساعد على الاشتعال.

وأعلن مراسل البرنامج، أن صاحب العقار كان قد صرح بأن الخسائر الناتجة عن هذا الحريق تقدر بـ 150 مليون جنيه، فيما يقول سكان العمارة، أنهم قاموا بشراء شققهم بالعمارة، بمبلغ 450 ألف جنيه للشقة الواحدة، وينتظروا أطفاء هذا الحريق للحصول حتى على ممتلكاتهم ومقتنياتهم الموجودة حتى الآن بشقههم بالعمارة.