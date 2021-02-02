ارتفاع في أسعار سيارات مرسيدس مصر بسبب كورونا

قررت شركة مرسيدس بنز أن ترفع أسعار بعض سياراتها فى مصر بسبب زيادة سعر اليورو وسعر الشحن العالمي الذي تأثر بسبب القيود التي فرضتها الدول بسبب تفشي فيروس كورونا، وأيضا أزمة الرقائق الإلكترونية العالمية التى ضربت صناعة السيارات فى العالم، وتوقف الإنتاج وانخفاضه فى مصانع السيارات في ألمانيا.

وأعلنت الشركة عن زيادة الأسعار الرسمية فى طراز A-Class بقيمة 30 ألف جنيه فى الفئات الأولى والثانية، و39 ألف جنيه فى الفئة الثالثة.

وتقدم مرسيدس A-Class فى مصر بنسختين، نسخة A-180 تقدم بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 1.3 لتر تربو، يولد قوة 136 حصانا، وأقصى عزم للدوران 200 نيوتن متر.

أما نسخة A-200 فتقدم بنفس المحرك ولكن بقوة 163 حصانا وأقصى عزم للدوران 250 نيوتن متر.

وارتفعت أسعار مرسيدس CLA فى مصر التى تقدم بفئتين فى مصر بقيمة 40 ألف جنيه على الفئة الأولى، والثانية بقيمة 45 ألف جنيه.

تعمل نسخة CLA 180 بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 1.3 لتر تربو، يولد قوة 136 حصانا وأقصى عزم للدوران 200 نيوتن متر.

أما نسخة CLA-200 فتقدم بنفس المحرك ولكن بقوة 163 حصانا وأقصى عزم للدوران 250 نيوتن متر.

وارتفعت أيضا أسعار مرسيدس GLA بقيمة 40 ألف جنيه على الفئة الأولى، و90 ألف جنيه على الفئة الثانية.

وتقدم GLA في مصر بنسخة 180، بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1.3 لتر تربو يولد قوة 163 حصانا وأقصى عزم للدوران 250 نيوتن متر.

وارتفعت أسعار GLC بقيمة 25 ألف جنيه فقط، وتقدم GLC في مصر بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 2.0 لتر تربو، يولد قوة 258 حصانا وأقصى عزم للدوران 370 نيوتن متر.

أما عن E-Class فارتفعت أسعارها بقيمة 70 ألف جنيه على الفئة الأولى، والثانية 80 ألف جنيه، و85 ألف جنيه على الفئة الثالثة.

تقدم نسخة E200 في مصر بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 2.0 لتر تربو، يولد قوة 197 حصانا، وأقصى عزم للدوران 320 نيوتن متر.

أما نسخة E300 فتقدم أيضا بنفس المحرك ولكنه يولد قوة أكبر تبلغ 258 حصانا وأقصى عزم للدوران 370 نيوتن متر.