أحمد حسن: حفظة القرآن المكفوفون يستحقون أن يكونوا «تريند»

قال أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق والنادي الأهلي السابق والملقب بـ«العميد»، إنه يوجه الشكر إلى الإعلامي عمرو خليل لاستضافته رموزا من حفظة القرآن لأننا نحتاج تكريم هؤلاء الأطفال فهم يستحقون أن يكونوا تريند دائما في زمن تغيرت فيه معايير التريند متابعا: «شيء أسعدني أن 3 أولاد يحفظوا القرآن واستضافوني في بيتهم يوم بعد ما شدني الموضوع، إحنا محتاجين نساعدهم والناس تستاهل نشيد بها والإعلام يشيد بيهم وبعد ما كتبت بوست على الفيسبوك، فكرت في التواصل مع الأهلي وتواصل مع أمهم السيدة ثريا».

سعيد بتواصلي معهم.. سافرت عشان أشوفهم

وأضاف «حسن» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية cbc ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، «أنا سعيد أني تواصلت معهم، وعندما تواصلت مع السيدة قالت لي إنها أطلقت اسم ابنتها على اسم ابنتي ملك بعد أن رأتني في أحد الأحاديث التليفزيونية وهذا أمر لفت انتباهي كثيرا وطلبت منها زيارتهم في منزلهم وبالفعل سافرت».

مهارة فائقة في تقليد المذيعين

وذكر حسن أن الابن محمد موهوب في تقليد المذيعين الرياضيين وهذه الأسرة اجتهدت في التعامل مع أولادها وعملت على تحفيظهم القرآن، كما أوجه الشكر إلى اللواء محمد طاهر، محافظ الإسكندرية، الذي كرمهم وأعلن محاولاته مساعدتهم في أقرب وقت، مبينا أن المسؤولية المجتمعية جزء من النجومية، ويحاول أن يدعم ويثني على الأشخاص الجيدين.

حفظة القرآن شيء يدعو للفخر

وواصل: «كلنا نفسنا أولادنا يبقوا شخصيات ناجحة ودول ناجحين وحفظة قرآن ده شيء يدعو للفخر والسعادة، وشكرا ليهم أنهم أدوني الفرصة دي، الأسرة لم تقصر في تربية أبناءها راضين بقدر الله أن يكون أبناؤهم مكفوفين».