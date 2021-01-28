أحمد حسن يرد على أنباء استدراجه بواسطة فتاة: «حسبي الله ونعم الوكيل»

نفى اليوتيوبر أحمد حسن ما تردد عن تعرضه لحادث استدراج وإجبار على توقيع إيصالات أمانة متهمًا الجرائد التي نشرت الخبر بأنها جرائد صفراء وتسعى خلف التريند.

وقال «حسن» في بث مباشر له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» في وقت مبكر من صباح الخميس، إنه فوجئ باتصالات ورسائل كثيرة من أصدقائه يستفسروا عما تم نشره في بعض المواقع الإلكترونية عن تعرضه لحادث اختطاف، مشيرًا أنه كان يلعب مباراة كرة قدم مع أصدقائه، نافيًا ما تردد في الأخبار وأنها من وحي الخيال، مستنكرًا وضع صورته على الخبر وأن نص الخبر يخص المغني أحمد حسن.

وأوضح اليوتيوبر أنه سيتوجه لمكتب النائب العام لتقديم بلاغات ضد هذه المواقع وسيطلب منهم تعويضات بسبب الضرر الذي سببوه له.

وأشار أنه لم يدخل طوال حياته لقسم الهرم مشددًا على أنه لن يترك حقه وسيذهب لمكتب النائب العام لتقديم بلاغ ضد المواقع الاخبارية التي نشرت هذه الأخبار.

وأكد أحمد حسن أنه لن يقبل أي اعتزار من أي جريدة بسبب هذه الأخبار المتداولة، مشيرًا أنه يتحدى من نشروا هذه الأخبار بنشر البلاغ الأصلي الذي يزعمون أنه قدمه ضد فتاة استدرجته هي وزوجها وأجبراه على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه مختتمًا: «حسبي الله ونعم الوكيل».