طلاب إعلام الأزهر يدعمون أطباء مصر بـ«هتعدي»

ظهر الشعب المصري في حالة من التكاتف والمساندة لأطباء مصر منذ بداية جائحة كورونا، وذلك تقديراً لدورهم البطولي في إنقاذ العديد من الأرواح، وكان من بين الداعمين للأطباء خلال الفترة الماضية، طلاب الفرقة النهائية بشعبة العلاقات العامة، بكلية الإعلام جامعة الأزهر، حيث دشنوا حملة «هتعدي» لدعم الجيش الأبيض.

وكان قد طُرح العديد من الأفكار أمام طلاب الفرقة النهائية، إلا أنهم اختاروا دعم الأطباء، لتذكير الشعب المصري بتضحياتهم وإنقاذهم للعديد من الأرواح خلال الفترة الماضية، كما حاول الطلاب رفع الروح المعنوية للأطباء، وذلك بنشر العديد من المواقف والصور لهم داخل مستشفيات العزل التي تدل على موقفهم البطولي.

كما أكد الطلاب القائمون على الحملة أن إدارة كلية الإعلام بالأزهر تساندهم بشكل كبير وذلك من خلال الدعم المعنوي الذي يتلقونه طوال الوقت، لخروج الحملة بالشكل اللائق الذي يتناسب مع تضحيات الأطباء خلال الفترة الماضية، وكان من أبرز الداعمين للطلاب، الدكتور غانم السعيد عميد كلية الإعلام، والدكتور رمضان إبراهيم رئيس قسم العلاقات العامة بكلية الإعلام على حد قولهم.

الطلاب: بنشكر إدارة كلية الإعلام على الدعم طوال الوقت

وقال عمار حلمي أحد الطلاب القائمين على الحملة، في تصريحات لـ«الوطن»، إن هذه الفكرة جاءت بعد اجتماعات كثيرة لأعضاء الحملة، والذي يبلغ عددهم 10 طلاب، موضحا أنهم يقدرون دور الأطباء العظيم وتضحياتهم الكبيرة خلال جائحة كورونا.

وأكد محمد شكري أحد أعضاء الحملة، أنهم يسعون خلال الفترة المقبلة أن تصل الحملة إلى العديد من أفراد الشعب المصري، كما يطالبون العديد من نجوم الفن والمشاهير والشخصيات العامة ورجال الدين بدعمهم ودعم الأطباء خلال الفترة المقبلة.