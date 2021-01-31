في 10 نقاط.. إجراءات رصد الحالات المصابة بكورونا أثناء امتحانات الجامعات

تبدأ الجامعات الحكومية والخاصة في الاستعداد لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي المقرر انطلاقها عقب انتهاء إجازة الفصل الدراسي الأول، حيث بدأت عدد من الكليات بالجامعات في الإعلان عن الجداول امتحانات للفرق الدراسية المختلفة والتي من المقرر أن تستمر قرابة شهر منذ انطلاقها، على أن تنتظم بعدها أعمال الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري.

أبرز الإجراءات للرصد والتقصي للحالات المصابة أثناء الامتحانات

وفي النقاط التالية تستعرض «الوطن» أبرز الإجراءات للرصد والتقصي للحالات المصابة أثناء الامتحانات:

- إحالة أي طالب تظهر عليه أعراض كورونا كـ«التعب وسيلان الأنف والكحة والسعال» إلى أقرب جهة صحية سواء العيادة أو مستشفى الطلبة أو المستشفى الجامعي لإجراء الفحوصات.

- حال ظهور أي أعراض للكوفيد على منتسبي الحرم الجامعي أثناء تواجده في الجامعة، يتم عزله فورا، وإرساله إلى المستشفى لتطبيق الإجراءات اللازمة.

- حال ظهور نتيجة الفحص إيجابية، يتم العمل على تتبع الأشخاص المخالطين للشخص المصاب، بمعنى أي شخص أمضى معه أكثر من 15 دقيقة، وذلك في ضمن نطاق مترين، منذ يوم ظهور الأعراض.

- عزل المخالطين للمريض المصاب من 3-10 أيام وفقا للأعراض، ويتم خلالها إجراء فحص PCR للشخص.

- التطهير للمدرجات المعامل وغيرها من المرافق التي تم استخدمها من قبل الطالب المصاب.

- تطهير غرفة العزل المخصصة لانتظار المصابين حتى يتم نقلهم.

- لا يسمح بعودة المريض المصاب إلى الجامعة حتى التأكد من تعافيه وعمل المسحة.

- التأكيد على تطهير المناطق التي تكثر ملامستها بعد كل استخدام.

- الالتزام بغسل الأيدي ومنح الطلبة استراحات لغسل أيديهم.

- التشديد على ارتداء الكمامة للجميع.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة، في موعدها المحدد من قبل مجلس الوزارء بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي الجاري، مؤكدا أنه تم التشديد على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة.