صور.. الجامعات الأهلية والتكنولوحية المقرر إنشاؤها في عدد من المحافظات

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، اجتماعاً مع عدد من المسؤولين تناول استعراض المشروعات القومية لوزارة التعليم العالي على مستوى الجمهورية، خاصةً إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية، والمراكز والمعاهد البحثية، وتشمل جامعة عين شمس الأهلية ومشروع إنشاء جامعة قناة السويس الأهلية وجامعة المنصورة الأهلية وجامعة جنوب الوادي الأهلية وبورسعيد الأهلية والزقازيق الأهلية.

ووجَّه الرئيس بأن تركز الدراسة فيها على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التي تؤهل شباب الخريجين للمتطلبات الحالية لسوق العمل، أخذاً في الاعتبار عدد المشروعات التنموية الحالية والمستقبلية في مصر، وما تتطلبه من تخصصات في كل المجالات بكل محافظة في الجمهورية، كما وجَّه الرئيس بتوفير برامج منح دراسية للمتفوقين دراسياً للالتحاق بكافة كليات تلك الجامعات.

كما عرض الدكتور خالد عبد الغفار في ذات السياق ما تم من البدء في أعمال البناء والتشييد لمشروعات الجامعات على مستوى الجمهورية، موضحاً منهجية النطاق الجغرافي والبرامج الدراسية المخطط تقديمها من خلال تلك الجامعات وارتباطها باحتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

حضر الاجتماع كلا من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.