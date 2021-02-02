«أوقاف أسيوط» تجري حركة تنقلات بين مديري الإدارات الفرعية

أجرى وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط الدكتور عاصم محمود قبيصي، حركة تنقلات بين مديري الإدارات الفرعية بالمحافظة تضمنت إدارات منفلوط وبني عدي والبداري، حيث أصدر قرارا بانتداب الشيخ أحمد محمد عبدالرحيم «أحمد حمزاوي»، مدير إدارة أوقاف منفلوط للعمل مدير لإدارة أوقاف بني عدي؛ وانتداب الشيخ الدكتور محمد تمام علي مدير إدارة أوقاف جنوب البداري للعمل مديرا لإدارة أوقاف صدفا، وانتداب الشيخ محمد محمود عبدالسلام مدير إدارة أوقاف بني عدي للعمل مديرا لإدارة أوقاف منفلوط، وكذا تكليف الشيخ محمد حسن عرنوس بالعمل مدير إدارة أوقاف البداري جنوب.

وأوضح وكيل الوزارة أن الهدف من إجراء حركة التنقلات هذه تنشيط الدور الدعوى بالإدارت ولمصلحة العمل.

ومن جانب آخر ذكر وكيل الوزارة أن وزارة الأوقاف حددت موضوع خطبة الجمعة القادمة لتكون تحت عنوان «حديث القرآن عن بُغاة الفتنة والمفسدين في الأرض»، مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين «الأولى والثانية» مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة داعيا الله العلي القدير أن يُعجِّل برفع البلاء عن البلاد والعباد، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.