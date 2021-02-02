مصدرون يتحركون للمشاركة بمباردة «السداد الفوري»: تلقي الطلبات 7 فبراير

دعا خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، جميع الشركات المصدرة من أعضاء المجلس التقدم لوزاره المالية إلى تطبيق المرحلة الثانية من مبادرة «السداد الفوري»، وذلك خلال الفتره من 8 فبراير إلى 28 فبراير 2021، سواء كانت الشركة تقدمت في المرحلة الأولى من المبادرة وقامت بصرف جزء من مستحقاتها أو لم يتم الصرف لها أو الشركات التي لم تتقدم في المرحله الأولى.

وقال المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، في بيان له، إنه تم عقد اجتماع أمس بين صندوق تنميه الصادرات ووزارة المالية، أعلن خلاله أنه من المقرر بدء المرحلة الثانية من مبادرة «السداد الفورى» للمصدرين، وذلك للمستندات المستوفاه لدى الصندوق حتى 31 يناير 2021، حيث يبدأ تلقي الطلبات بذات الشروط التي تمت خلال المرحله الأولى للمبادرة اعتبارا من 7 فبراير وحتى 28 فبراير الجاري.

وأكد «أبو المكارم»، أنه سيتم الصرف على 3 دفعات الأولى قبل نهاية فبراير، والثانية قبل نهايه أبريل، والثالثة قبل نهايه يونيو، موضحا أن الأوراق المطلوبة للاشتراك في المبادرة تتضمن «أصل و صورة السجل التجاري، وأصل وصورة البطاقة الضريبية، وصورة بطاقة الرقم القومي للشخص الوارد اسمه بالسجل التجاري، وأصل و صورة بطاقة الرقم القومي للشخص الذي سيتقدم للاشتراك في المبادرة بوزارة المالية، وأصل تفويض من الشركة موجه لأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي عليه صحة توقيع من البنك».