جامعة حلوان تشارك في مشروع القمر الصناعي التعليمي للجامعات

أعلن الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، اختيار الجامعة ممثلة في مركز مراقبة الطقس الفضائي SWMC بكلية العلوم، كأحد الجامعات المصرية المشاركة في تنفيذ القمر الصناعي الجامعي، وذلك عقب توقيع عقد اتفاق تنفيذي للتعاون بين وكالة الفضاء المصرية وكلية العلوم - جامعة حلوان، لتنفيذ مشروع أقمار صناعية معملية تعليمية مرتبطة بمنصة تعليم تكنولوجيا الفضاء المصرية.

وقال الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، إنّ اختيار الجامعة بمثابة جزء من المشروعات التي قررت الجامعة الدخول إليها، في إطار الجهود المبذولة لتنمية قطاع البحث العلمي والجامعات، وصقل مواهب الطلاب من خلال التدريب والاحتكاك والممارسة المستمرة لما يتم دراسته خلال العام الدراسي والمناهج الدراسية .

وأضاف رئيس جامعة حلوان، أنّ مشروع القمر الصناعي يأتي بالاشتراك مع العديد من الجامعات المصرية الحكومية تحت مظلة وكالة الفضاء المصرية، ومن المقرر إطلاقه خلال السنوات المقبلة، حيث توفر الجامعة كل الدعم لفريق الكلية.

وأوضح الدكتور عماد أبوالدهب، عميد كلية العلوم، أنّ شرارة البدء جاءت بعد دعوة من الدكتور محمد القوصي - الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، لرؤساء الجامعات المصرية، وأبدى الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، اهتماما كبيرا بمشاركة الجامعة في الاجتماع.

حضر الدكتور محمد نبيل يس البكري، أستاذ الطاقة العالية بقسم الفيزياء ومدير مركز مراقبة الطقس الفضائي بالكلية، الاجتماع الذي دعت إليه وكالة الفضاء المصرية برئاسة الدكتور محمد القوصي، كما حضر ممثلو الجامعات المصرية لتقديم عروضهم بوجود مسؤولي الأقسام بالهيئة.

وشهد الاجتماع اختيار بعض الجامعات على رأسها «حلوان»، بعدما تبين امتلاكها المقومات التي تمكنها من المساعدة في تدريب وإعداد قمر صناعي ينفذه باحثو وطلاب الجامعة.