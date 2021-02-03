«التأمينات» تدعم الأمهات الحوامل لمدة 90 يوما.. ولكن بشروط

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه يتم دعم الأمهات أثناء فترة الحمل، من خلال صرف تعويض للسيدات العاملات في القطاع الخاص أثناء فترة الوضع بنسبة 75% من الأجر الأخير، لمدة 3 شهور «90 يوما» تُسدده صناديق التأمينات الاجتماعية.

من جانبها، أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن المؤمَّن عليها في حالة الحمل والوضع، تستحق، تعويضاً عن الأجر يعادل 75% من أجر الاشتراك تلتزم به الجهة المختصة، بصرف تعويض الأجر وذلك عن مدة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون الطفل أو بقانون العمل ولكن بالشروط التالية:

- ألا تقل مدة اشتراك العاملة في التأمين عن 10 شهور.

- يصرف هذا التعويض 3 مرات طوال فترات التأمين عليها.

- يحرر طلب صرف تعويض الأجر عن إجازة الوضع الذي تقدمه المؤمن عليها والمعتمد من صاحب العمل من أصل وصورتين مرفقاً به مستند ميلاد الطفل.

– قرار إجازة معتمد إدارياً من جهة العمل دون الرجوع للجان الطبية العامة.

- يسلم الطلب السابق ومرفقاته إلى مكتب الهيئة المختص.​

- يقوم المكتب المختص بصرف تعويض يعادل 75% من أجر الاشتراك كتعويض أجر.

بدء صرف معاشات من يتقاضون أقل من 2000 جنيه

وفى سياق آخر، أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بدء صرف معاشات شهر فبراير 2021، للذين يتقاضون أقل من 2000 جنيه، والبالغ عددهم نحو 2 مليون و400 ألف مواطن، ويستمر حتى غدٍ الخميس الموافق 4 فبراير، على أن يبدأ صرف معاشات الشريحة الثالثة الذين يتقاضون أعلى من 2000 جنيه، الأحد الموافق 7 فبراير والاثنين الموافق 8 فبراير.

وأكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات، انتظام صرف المعاشات لليوم الثالث على التوالى، والتى تبلغ تكلفتها 18 مليون جنيه لنحو 10 ملايين و500 ألف مواطن.