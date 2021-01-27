«التأمينات»: صرف معاشات فبراير لـ10.5 مليون مواطن الاثنين المقبل

أكّدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بدء صرف معاشات شهر فبراير لنحو 10 ملايين و500 ألف مواطن الاثنين المقبل الموافق 1 فبراير 2021، مشيرة إلى جاهزية جميع منافذ الهيئة لاستقبال أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات، أنَّه سيتمّ البدء بالشريحة الأولى البالغ عدددها نحو 2 مليون و400 ألف مواطن اعتبارًا من صباح الاثنين.

شرائح صرف المعاشات

يتمّ تقسيم الصرف إلى ثلاث شرائح كما هو متبع بالشهور السابقة، في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم ومواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث يتمّ تقسيم الشرايح كالتالي:

- الشريحة الأولى والمقدر عددهم 2.4 مليون مواطن لصرف استحقاقاتهم التأمينية اعتباراً من صباح يوم الاثنين الموافق 1 فبراير2021، والتي تتقاضى أقل من 1000 جنيه، وعلى مدار يومين، وتبدأ الشريحة الثانية التي تتقاضى أقل من 2000 جنيه يوم الأربعاء الموافق 3 فبراير، والخميس 4 فبراير2021.

ونوه رئيس الهيئة القومية للتأمينات، إلى إمكانية صرف كل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلي أو كارت «ميزة» مهما كانت قيمة استحقاقاته التأمينية من صرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلي، والمقدر عددها بـ12 ألف ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية اعتباراً من اليوم الأول من الشهر.

خطة طموحة لدمج أصحاب المعاشات في القطاع المصرفي

من جهته، أكّد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات، أنَّ الهيئة وضعت خطة طموحة لدمج أصحاب المعاشات في القطاع المصرفي، من خلال مجموعة من المنتجات المصرفية التي تحمل علامات القبول الوطنية «ميزة»، لتحقيق رغبة الهيئة في تقديم مجموعة من خدمات الشمول المالي لأصحاب المعاشات.

فيما أوضح بنك ناصر الاجتماعي، أنَّه يتمّ الالتزام بجدول تقسيم صرف المعاشات وفق شرائح منعًا للتزاحم، لافتًا إلى أنَّه أصدَر تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بالنقدية باستمرار بأقصى حد.