هل يحق لصحاب العمل دفع الاشتراكات في حال الإجازة؟.. التأمينات تجيب

أكدت الهيئة القومية للتأمينات، أنه في حال الإجازة بدون أجر للعمل بالخارج، يتم الخروج على القاعدة التي تنص على التزام صاحب العمل بأداء الاشتراكات والأقساط التأمينية.

وأوضحت الهيئة، أنه في حالة وجود المؤمن عليه في إجازة خاصة بدون أجر للعمل بالخارج أو إعارة خارجية، فإن المؤمن عليه ملتزم بأداء حصتي الاشتراك، حصته وحصة المنشأة، وعليه يقوم بأداء هذه الاشتراكات بإحدى العملات الأجنبية المعلن أسعارها بالبنك المركزى المصري.

المنشأة مسئولة عن الاشتراكات التأمينية طالما العامل في الخدمة

وأضافت أن المسئول عن أداء الاشتراكات التأمينية، هو صاحب العمل طالما كان العامل في الخدمة، وصاحب العمل ملتزما بأداء الأجر له، بمعنى أن يكون العامل متواجدًا فعلًا في العمل وليس في إجازة، مشيرة إلى أنه في هذه الحالة تكون المنشأة هي المسئولة عن أداء الاشتراكات، ويتم أداء الاشتراكات في الموعد القانوني، وتلتزم المنشأة بأداء الاشتراكات متمثلة في حصة المؤمن عليه وحصة المنشأة إلى الهيئة التأمينية المختصة.

المنشأة تلتزم بأداء الاشتراكات التأمينية

ولفتت إلى أن المنشأة تلتزم بأداء الاشتراكات التأمينية، متمثلة في حصة المؤمن عليه، وحصة المنشأة، إلى الهيئة التأمينية المختصة في أول الشهر التالي لشهر الاستحقاق.

موعد الاشتراكات التأمينية

وأشارت إلى أنه حتى لا يكون هناك تزاحم من جانب أصحاب الأعمال في أداء الاشتراكات، فإن القانون قد أعطى مهلة 15 يومًا يؤدي خلالها صاحب العمل الاشتراكات المستحقة.

وأكدت أن الموعد القانوني لأداء الاشتراكات التأمينية ينقسم إلى جزئين:

الأول: هو تاريخ الاستحقاق، ويكون أول الشهر التالي للشهر المستحق عنه الاشتراك.

الثاني: هي المهلة، وتكون 15 يومًا من تاريخ الاستحقاق بمعنى أن يتم أداء الاشتراكات حتى اليوم الـ15 من الشهر التالي للشهر المستحق عن الاشتراك.

مبلغ إضافي شهري عن مدة التأخير

وأوضحت التأمينات، على موقع وزارة التضامن الاجتماعي، ردا على سؤال أحد المواطنين، أنه يترتب على التأخير في أداء الاشتراكات والأقساط، أن تتحمل المنشأة بمبلغ إضافي شهري عن مدة التأخير من تاريخ الاستحقاق حتى نهاية شهر الأداء، لتعويض الهيئة عما فاته من تحقيق ريع استثمار عن مبالغ الاشتراكات والأقساط التي لم يتم أدائها في الموعد القانوني.