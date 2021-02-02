علي جمعة يطالب «الأوقاف» بنظام جديد لتدريب الأئمة و«نظافة المساجد»

طالب الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية في مجلس النواب، بنظام جديد لتدريب الأئمة، موضحا أنّ العدد المطلوب أكبر بكثير مما يتم تدريبه: «نسعى لزيادة العدد بما يتناسب مع الاحتياجاتن ويجب الاهتمام بالراحة النفسية والاجتماعية للإمام، وأن يتم التعامل معه خارج الصندوق».

وأضاف جمعة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، المخصصة لإلقاء بيان وزارة الأوقاف، أنّ المساجد ما زالت بحاجة لمزيد من النظافة، وأعلم أنّ هناك ملايين تنفق في هذا الأمر، وعلى المعنيين أن يؤدوا دورهم: «نرجو من الوزارة الاهتمام بهذا الجانب، فهو يمثل مظهرا حضاريا تاما، والقضية تحتاج لفكر خارج الصندوق».

افتتاح 847 مسجدا في الـ5 الأشهر الأخيرة

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنّ إجمالي ما تم افتتاحه من مساجد في الـ5 الأشهر الأخيرة بلغ 847 مسجدًا، موضحًا أنّ هذا رقم غير مسبوق في تاريخ مصر وأي دولة في العالم، سواء كان إحلال وتجديد أو صيانة.

وأوضح وزير الأوقاف أنّه يوجد 200 مسجد من إنشاء الوزارة والباقي من الجهود الذاتية للمواطنين الشعب المصري، الذين نوجه لهم الشكر من تحت قبة البرلمان.

وتابع جمعة، أنّه عندما تولى الوزارة كان عدد المساجد المغلقة التي تحتاج إلى صيانة أكثر من 3000، وكنّا بحاجة لصياننتها بنحو 4 مليارات جنيه بسبب خطورتها على المصلين، ولو تركت كانت تحتاج الآن نحو 8 مليارات جنيه.

وكشف وزير الأوقاف إن إجمالي ما تم إحلالها وتجديده من المساجد بلغ 3823 مسجدًا منذ تولي الوزارة بتكلفة تصل 3.3 مليار جنيه من موارد الوزارة، بينما بلغ إجمالي ما تم إنفاقه علي المساجد بعد إضافة الجهود الذاتية في 6 سنوات بلغ نحو 6 مليارات جنيه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، للاستماع لبيان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء (مصر تنطلق 2018-2020).