مدير مستشفى كهرباء الإسماعيلة: موجة كورونا الثانية كانت قصيرة للغاية

قال الدكتور نزيه أحمد رفعت، مدير مستشفى كهرباء الإسماعيلية، إن أعداد المصابين في الموجة الثانية لفيروس كورونا كان أكبر بكثير مما كان عليه الحال في الأولى، ما ترتب عليه زيادة عدد الأسرة؛ إذ زادت الحالات كثيرا منذ نهاية شهر نوفمبر، وفتحت المستشفى قسما للعزل في 10 ديسمبر حتى 21 يناير، على مدار 50 يوما تقريبا، واستقبل نحو 1000 حالة، منهم 598 إصابة مؤكدة، وتلقى 60 مريضا منهم العلاج في المستشفى، وعولج الباقين في المنزل.

إصابات كبار السن كانت أكثر وأسوأ منها في الموجة الأولى

وأضاف «رفعت» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسام حداد والإعلامية جومانا ماهر، في برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على فضائية القناة الأولى، أن «إصابات كبار السن كانت أكثر وأسوأ منها في الموجة الأولى، وشكلت الأعراض التنفسية خطورة كبيرة على حياة المرضى، ولم يكن الأمر بنفس القسوة لدى الشباب وصغار السن، كما شهدت الموجة الثانية إصابات كثيرة للأطفال».

الموجة الثانية كانت قصيرة للغاية بالرغم من زيادة الأعداد

وأوضح مدير مستشفى كهرباء الإسماعيلية، أن الموجة الثانية كانت قصيرة للغاية بالرغم من زيادة الأعداد، لافتا إلى أن هذا الأمر كان متوقعا: «أغلقنا قسم العزل، لكن لدينا قسم طوارئ العزل لاستقبال كل الحالات، ولم نغلقه منذ الموجة الأولى، وخفضنا عدد الأسرة من 18 سريرا إلى 4، لاستغلالها في المستشفى، وإذا زادت الإصابات في هذا الوقت عن عدد الأسرة، فإننا سنحولها إلى مستشفيات أخرى تعاقدنا معها».