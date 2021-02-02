مواعيد تسليم 576 وحدة بـ«سكن مصر» بحدائق أكتوبر: تبدأ الأحد المقبل

تزامنًا مع تسليم الوحدات السكنية، التي تطرحها وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، داخل المدن الجديدة، من حين لآخر، بمساحات وأسعار مختلفة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

وأعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى بيان له، أنَّ جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، سيبدأ الأحد المقبل 7 نوفمبر 2021، وحتى يوم الأربعاء 14 مارس 2021، في تسليم 576 وحدة سكنية (24 عمارة) بمشروع "سكن مصر"، المرحلة الرابعة، بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة حدائق أكتوبر.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، مواعيد تسليم الوحدات السكنية داخل المدينة:

يوم الأحد 7/2/2021

سيتمّ تسليم وحدات العمارتين رقمي 98 و19.

يوم الإثنين 8/2/2021

سيتمّ تسليم وحدات العمارتين رقمي 72 و176.

يوم الثلاثاء 9/2/2021

تسليم وحدات العمارتين رقمي 154 و180.

يوم الأحد 7/3/2021

تخصيصه لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الأول.

يوم الأحد 14/2/2021

سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 99 و51.

يوم الإثنين 15/2/2021

تسليم وحدات العمارتين رقمي 177 و17.

يوم الثلاثاء 16/2/2021

تسليم وحدات العمارتين رقمي 53 و179.

يوم الإثنين 8/3/2021

تخصيصه لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثاني.

يوم الأحد 21/2/2021

سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 46 و70.

يوم الإثنين 22/2/2021

تسليم وحدات العمارتين رقمي 63 و175.

يوم الثلاثاء 23/2/2021

تسليم وحدات العمارتين رقمي 38 و178.

يوم الثلاثاء 9/3/2021

تخصيصه لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثالث.

يوم الأحد 28/2/2021

سيتمّ تسليم وحدات العمارتين رقمي 64 و 94.

يوم الإثنين1/3/2021

تسليم وحدات العمارتين رقمي 92 و18.

يوم الثلاثاء 2/3/2021

تسليم وحدات العمارتين رقمي 93 و68.

يوم الأحد 14/3/2021

تخصيصه لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الرابع.

ويلتزم جهاز المدينة بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية في أثناء عملية تسليم الوحدات، حفاظًا على المواطنين الفائزين بالوحدات والموظفين المتواجدين في أثناء عملية تسليم الوحدات، من الإصابة بفيروس كورونا.