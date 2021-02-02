«سعاد حسني تفاصيل السنوات الأخيرة».. كتاب جديد لمحمود مطر عن السندريلا

عن دار بتانة للنشر يصدر قريبا كتاب «سعاد حسني القاهرة لندن تفاصيل السنوات الأخيرة»، للكاتب الصحفي محمود مطر، نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون، الذي كان واحدا من المقربين من النجمة الراحلة.

وقال «مطر» لـ«الوطن»، إن الكتاب يستعرض جانبا كبيرا من تفاصيل حياة السندريلا سعاد حسني في سنواتها الأخيرة، سواء قبل السفر للندن أو بعده، وتفاصيل أزمتها المرضية وعلاقتها بزوجها ماهر عواد، ببعض المقربين منها، موضحا أنه يؤكد رغبة السندريلا في العودة للفن وشغفها بالمسرح الذي لم تقف على خشبته، وكذلك علاقتها بصديقها المقرب أحمد زكي، وصديقتها المقربة النجمة نادية لطفي، وجانبا من أيامها ولياليها في لندن.

ويكشف الكتاب تفاصيل مكالمة هاتفية أجراها المؤلف مع سعاد حسني في لندن، مدتها حوالي ساعة: «أستطيع القول أن سعاد لم تكن تعاني ماديا على الإطلاق، بل إنها ذات مرة كلمتني من لندن على تليفون أرضي لمدة ساعة كاملة، وشرحت هذه الحكاية بالتفصيل وبالشهود في الكتاب، الذي يتناول أيضا كواليس الصداقة مع الفنانة الراحلة».

وأضاف محمود مطر: «لم أكن أنوي إصدار كتاب عنها عقب رحيلها، حتى لا أُتهم بالمتاجرة بصداقتي لها، خصوصا أنه ظهرت العديد من الشخصيات التى تتحدث عن علاقة لها مع سعاد حسني، ولكن أحد المقربين جدا منها في حياتها، نصحني بضرورة إصدار كتاب، وأريد أن أقول إنها كانت تمتن جدا لمن يسأل عنها بشكل إنساني لا بشكل صحفي، وهذا ما حدث معي»، متابعا: «وأريد أن أقول أيضا عبر الكتاب ما أكدته سعاد مرارا، عن رغبتها في العودة للفن بشكل غير عادي ما ينفي فرضية انتحارها تماما أو معاناتها، بل كانت متفائلة جدا بالشفاء والعودة السريعة لمصر».

وأوضح الكاتب الصحفي: «جمعتنى علاقة طيبة بالسندريلا، وتكررت الاتصالات بها، في فترة التسعينات، وآخر مكالمة كانت في سنة 2000، أي قبل رحيلها بشهور قليلة»، مشيرا إلى أنها كانت متابعة وقارئة جيدة لما يكتب عنها عبر الصحف المصرية والعربية، خلال تواجدها في لندن، حتى أحزنها ما كتب عنها «أن سعاد حسنى تتسول في لندن»، بل وعقب ذلك تواصلت معها الكاتبة منى رجب، لترضيتها، وذلك من خلالى؛ لأنها كانت ترحب بتلقى المكالمات، خصوصا من أي شخصية من طرفي، ومنهم سمير غريب، رئيس صندوق التنمية الثقافية الأسبق، والزميلة سوسن الدويك، والمحافظ عزازي علي عزازي، محافظ الشرقية الأسبق، وغيرهم.